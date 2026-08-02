Raffaele Morelli: «Infinito», la parola chiave per le vacanze

L’estate è spesso vissuta come il momento ideale per staccare dalla routine. Eppure, molte persone portano in vacanza gli stessi pensieri che le affaticano durante l’anno: problemi di lavoro, dubbi sulla relazione, decisioni da prendere, preoccupazioni per il futuro. Ma se la vera parola chiave delle vacanze fosse un’altra?

Secondo Raffaele Morelli, la parola da custodire durante questo periodo è una sola: infinito. È un invito a uscire dalla mente che analizza, giudica e controlla per entrare in una dimensione più profonda, dove la psiche può rigenerarsi spontaneamente.