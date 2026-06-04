La cosa più importante: stare bene con se stessi

4 Evita paragoni e giudizi

Uno dei principali ostacoli al benessere è il confronto continuo con gli altri.

Pensiamo che alcune persone siano vincenti perché possiedono qualità che noi non abbiamo. Ammiriamo chi è più estroverso, più sicuro, più brillante o più affascinante e arriviamo a credere che la nostra vita sia destinata a essere meno soddisfacente.

Ma giudizi e paragoni rappresentano uno dei nostri peggiori nemici.

Ogni volta che ci confrontiamo con qualcun altro, smettiamo di vedere il valore della nostra unicità e iniziamo a combattere contro ciò che siamo.