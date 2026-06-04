La cosa più importante: stare bene con se stessi
Stare bene con se stessi è il fondamento del benessere psicologico. Scopri perché smettere di giudicarti, accettare le tue caratteristiche e ascoltare la tua natura più profonda può trasformare la tua vita.
Possiamo raggiungere grandi risultati, costruire una carriera brillante, ottenere riconoscimenti e successi. Eppure, se non stiamo bene con noi stessi, prima o poi rischiamo di attraversare una crisi profonda.
Il vero benessere non nasce da ciò che otteniamo all’esterno, ma dalla qualità del rapporto che abbiamo con la persona che siamo. Per questo motivo imparare a volersi bene rappresenta una delle sfide più importanti della vita.
Non devi essere perfetto
Quando si parla di amore per se stessi, spesso si pensa alla necessità di migliorare continuamente, di essere più forti o di superare ogni fragilità. In realtà, volersi bene non significa eliminare le proprie contraddizioni.
Significa piuttosto avvicinarsi a ciò che siamo davvero, senza pretendere di corrispondere a un modello ideale.
Dentro ciascuno di noi esiste una dimensione profonda che va oltre i pensieri, i giudizi e le aspettative. È una parte autentica che conosce risposte e risorse che la mente razionale spesso non riesce a vedere.
Fatti guidare dalla tua voce interiore
Molti dei nostri disagi nascono dal tentativo di controllare ogni aspetto della nostra vita attraverso il pensiero. Tuttavia, il benessere psicologico richiede anche la capacità di ascoltare qualcosa di più profondo.
Non possiamo immaginare di stare bene senza riconoscere che dentro di noi esiste una saggezza che non può essere compresa soltanto con la logica.
Quando impariamo a fare spazio a questa dimensione interiore, spesso emergono nuove soluzioni, intuizioni e possibilità che prima sembravano invisibili.
Cosa succede se smetti di essere te stesso
Un esempio frequente riguarda la sessualità. Molte persone soffrono perché cercano di vivere il desiderio secondo modelli esterni, confrontandosi continuamente con ciò che considerano normale o corretto.
In realtà, ognuno possiede un proprio modo di amare, di esprimere il desiderio e di vivere le relazioni.
Lo stesso vale per ogni ambito della vita. Quando perdiamo il contatto con le nostre caratteristiche autentiche e cerchiamo di adattarci a schemi imposti dall’esterno, rischiamo di trasformarci in una versione artificiale di noi stessi.
È proprio in questo momento che iniziano il disagio e l’insoddisfazione.
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Durata: 1 numero, 12 numeri
Evita paragoni e giudizi
Uno dei principali ostacoli al benessere è il confronto continuo con gli altri.
Pensiamo che alcune persone siano vincenti perché possiedono qualità che noi non abbiamo. Ammiriamo chi è più estroverso, più sicuro, più brillante o più affascinante e arriviamo a credere che la nostra vita sia destinata a essere meno soddisfacente.
Ma giudizi e paragoni rappresentano uno dei nostri peggiori nemici.
Ogni volta che ci confrontiamo con qualcun altro, smettiamo di vedere il valore della nostra unicità e iniziamo a combattere contro ciò che siamo.
Accetta ogni parte di te
Per volersi bene è utile immaginare la propria personalità come un cerchio e non come una linea retta.
In una linea retta esistono soltanto obiettivi da raggiungere e difetti da eliminare. Nel cerchio, invece, trovano posto tutte le nostre sfaccettature.
C’è la timidezza, ma anche la spontaneità.
Ci sono le passioni, i gusti personali, i sogni, le paure e i talenti.
Ci sono i momenti di forza e quelli di fragilità.
Ogni elemento contribuisce a definire la nostra identità e merita di essere accolto senza giudizio.
Rispetta la tua natura
Tutti possediamo inclinazioni, interessi e desideri autentici. Spesso però non riusciamo a riconoscerli perché siamo troppo impegnati a dirci come dovremmo essere.
Il cambiamento più importante avviene quando smettiamo di correggerci continuamente e iniziamo invece a rispettare la nostra natura.
Questo non significa rinunciare a crescere, ma permettere alla crescita di avvenire partendo da ciò che siamo realmente.
Trasforma il buio in una risorsa
Le caratteristiche che non ci piacciono possono diventare una fonte preziosa di consapevolezza e trasformazione.
Come suggeriva il poeta Rainer Maria Rilke, ciò che oggi percepiamo come un ostacolo può rivelarsi un alleato inatteso.
La nostra vita è fatta di luce e di ombra, di momenti di fioritura e di periodi più difficili. Accettare entrambe le dimensioni significa smettere di vivere in conflitto con noi stessi.
Impara ad amarti davvero
La cosa più importante che possiamo fare per il nostro benessere è smettere di combattere contro ciò che siamo.
Quando interrompiamo il giudizio costante, quando smettiamo di inseguire modelli irrealistici e impariamo a rispettare la nostra unicità, nasce una nuova serenità.
A quel punto non dobbiamo più dimostrare nulla a nessuno.
Possiamo finalmente sentirci completi, autentici e in pace con noi stessi.
Ed è proprio da qui che comincia il vero benessere.
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