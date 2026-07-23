La felicità si impara: il nuovo VideoCorso di Michael Morelli
Scopri "La felicità si impara", il nuovo VideoCorso di Michael Morelli: un percorso pratico per riscoprire la felicità autentica e liberarsi dai condizionamenti mentali.
La felicità si impara: un percorso per riscoprire la gioia autentica
Che cos’è davvero la felicità? Perché, anche quando sembra vicina, ci sfugge? E quali atteggiamenti mentali ci allontanano, senza che ce ne accorgiamo, da quello stato di benessere che tutti desideriamo?
A queste domande risponde “La felicità si impara”, il nuovo VideoCorso di Michael Morelli, un percorso ricco di riflessioni, esercizi pratici e strumenti concreti per imparare a riconoscere ciò che favorisce la felicità e, soprattutto, ciò che la ostacola.
Scopri il VideoCorso
Perché facciamo fatica a essere felici?
Il punto di partenza del VideoCorso è semplice ma rivoluzionario: la felicità che ci è stata insegnata non coincide con quella autentica. Siamo abituati a considerarla un traguardo da raggiungere e da conservare il più a lungo possibile, come se fosse il contrario della tristezza. Ma è proprio questa convinzione a renderla fragile e sfuggente.
La felicità, infatti, non vive in opposizione al dolore. Anche nei momenti difficili può manifestarsi, se cambia il nostro atteggiamento mentale. Basta osservare con maggiore attenzione per accorgersi che, perfino nelle giornate più complesse, esistono piccoli istanti di luce che spesso continuiamo a ignorare.
La mente del bambino: il segreto della felicità
Uno dei temi centrali di “La felicità si impara” è il recupero della spontaneità. Dentro ciascuno di noi continua a vivere un bambino, che gli antichi Greci avrebbero identificato con Hermes.
I bambini possiedono una straordinaria capacità di rinnovarsi: possono piangere intensamente e, pochi minuti dopo, tornare a giocare con leggerezza. Non trattengono rancori e ferite per anni come fanno gli adulti.
Da loro possiamo imparare una lezione fondamentale: la felicità nasce da una mente sempre nuova, capace di lasciarsi sorprendere dalla vita, senza pretendere di controllare tutto. Ritrovare questa apertura significa riscoprire la naturalezza e la fiducia nella propria esperienza interiore.
Come liberarsi dai pensieri che ostacolano la felicità
Secondo Michael Morelli, la felicità è uno stato di luce sempre presente dentro di noi. Esiste uno sguardo più profondo, capace di orientarci senza paura attraverso la speranza e la fiducia.
Quando l’infelicità si prolunga nel tempo, spesso non è il dolore a durare, ma l’attaccamento a un’immagine rigida di noi stessi. Più cerchiamo di essere ciò che pensiamo di dover essere, più ci allontaniamo dalla nostra natura autentica.
Il nostro Sé lavora silenziosamente per guidarci, ma può farlo soltanto quando smettiamo di imporci modelli, aspettative e definizioni rigide. Il vero nemico della felicità è la convinzione che nulla possa cambiare e che le ferite siano destinate a durare per sempre.
Cosa troverai nel VideoCorso "La felicità si impara"
Attraverso lezioni coinvolgenti ed esercizi semplici ma profondi, Michael Morelli accompagna lo spettatore a riconoscere i meccanismi mentali che impediscono di accorgersi che la felicità è già presente nella propria vita.
Il VideoCorso aiuta a:
- comprendere che cos’è la felicità autentica;
- riconoscere i pensieri che alimentano l’infelicità;
- sviluppare una mente più libera, spontanea e aperta;
- ritrovare fiducia nella propria natura più profonda;
- coltivare la gioia giorno dopo giorno attraverso esercizi pratici.
Un viaggio verso la propria felicità autentica
“La felicità si impara” è un invito a smettere di rincorrere la felicità all’esterno e a riscoprire quella sorgente interiore che continua, silenziosamente, a nutrire la nostra vita.
La felicità non nasce tutta insieme: cresce come un seme, ogni volta che ci avviciniamo alla nostra unicità. Più smettiamo di chiederci come dovremmo essere, più lasciamo spazio a ciò che siamo davvero. Ed è proprio in questa fedeltà alla nostra natura più autentica che la gioia trova finalmente la strada per raggiungerci.
Buona visione e buon viaggio verso la vostra felicità.
Fondatore e Presidente dell’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica. Direttore della rivista Riza Psicosomatica