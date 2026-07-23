2 Perché facciamo fatica a essere felici?

Il punto di partenza del VideoCorso è semplice ma rivoluzionario: la felicità che ci è stata insegnata non coincide con quella autentica. Siamo abituati a considerarla un traguardo da raggiungere e da conservare il più a lungo possibile, come se fosse il contrario della tristezza. Ma è proprio questa convinzione a renderla fragile e sfuggente.

La felicità, infatti, non vive in opposizione al dolore. Anche nei momenti difficili può manifestarsi, se cambia il nostro atteggiamento mentale. Basta osservare con maggiore attenzione per accorgersi che, perfino nelle giornate più complesse, esistono piccoli istanti di luce che spesso continuiamo a ignorare.