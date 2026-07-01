Come ritrovare la gioia di vivere

4 Perché spesso ci sentiamo infelici?

Una delle principali cause dell’infelicità è il continuo rimuginare.

Passiamo molto tempo a ripeterci gli stessi pensieri, a ragionare sugli stessi problemi e gli stessi lamenti, fino a lasciare sempre meno spazio alla fantasia, al gioco e alla creatività.

La felicità si spegne quando restiamo intrappolati nelle aspettative, nei confronti e nell’idea di dover controllare tutto.

La tradizione greca racconta che Hermes, il dio bambino, davanti alle preoccupazioni dell’uomo risponde semplicemente: “Ridi! Gioca!”