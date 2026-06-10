Cosa fare quando le emozioni ci travolgono? Raffaele Morelli lo spiega mercoledì 24 giugno in diretta online

Ansia, paura, agitazione, panico e insicurezza sono emozioni che tutti, prima o poi, sperimentiamo. Spesso le viviamo come ostacoli da eliminare, nemici da combattere o problemi da risolvere il più velocemente possibile. Ma se queste emozioni avessero invece un significato più profondo? E se fossero, tra le emozioni, le più preziose?

prossimo incontro online con Raffale Morelli che si svolgerà mercoledì 24 alle ore 18,30. Gli incontri online sono momenti molto importanti per rivolgere domande direttamente a Raffaele Morelli, ascoltare le sue riflessioni e sperimentare esercizi pratici su tematiche profonde che riguardano la psiche e il benessere. Uno spazio in cui venire a contatto con un punto di vista molto diverso e unico sulla salute. È l’argomento del. Gli incontri online sono momenti molto importanti per rivolgere domande direttamente a Raffaele Morelli, ascoltare le sue riflessioni e sperimentare esercizi pratici su tematiche profonde che riguardano la psiche e il benessere. Uno spazio in cui venire a contatto con un punto di vista molto diverso e unico sulla salute.

Riguardo alle paure, la vera domanda non è come riuscire a controllarle, ma cosa si nasconde dentro di noi mentre ne siamo travolti,

Quando siamo inquieti e preoccupati, di colpo ci accorgiamo di una fragilità che non volevamo vedere. La persona impaurita, insicura e sopraffatta dalle emozioni, molto spesso si è riconosciuta per lungo tempo in caratteristiche opposte, come lucidità, fermezza e forza.

Ecco perché, nell’esperienza psicoterapeutica emerge spesso un aspetto sorprendente: dietro la paura si nasconde un eccesso di forza e di controllo esercitato verso se stessi.

È come se queste emozioni spiazzanti cercassero di bilanciare quell’eccesso, per riportare in equilibrio la persona.