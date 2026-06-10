Cosa fare quando le emozioni ci travolgono? Raffaele Morelli lo spiega mercoledì 24 giugno in diretta online
Ansia, paura e irrequietezza possono nascondere risorse interiori inesplorate. Proprio su questi argomenti il 24 giugno Raffale Morelli terrà un incontro online.
10.06.2026
04:43 min
Ansia, paura, agitazione, panico e insicurezza sono emozioni che tutti, prima o poi, sperimentiamo. Spesso le viviamo come ostacoli da eliminare, nemici da combattere o problemi da risolvere il più velocemente possibile. Ma se queste emozioni avessero invece un significato più profondo? E se fossero, tra le emozioni, le più preziose?
È l’argomento del prossimo incontro online con Raffale Morelli che si svolgerà mercoledì 24 alle ore 18,30. Gli incontri online sono momenti molto importanti per rivolgere domande direttamente a Raffaele Morelli, ascoltare le sue riflessioni e sperimentare esercizi pratici su tematiche profonde che riguardano la psiche e il benessere. Uno spazio in cui venire a contatto con un punto di vista molto diverso e unico sulla salute.
Riguardo alle paure, la vera domanda non è come riuscire a controllarle, ma cosa si nasconde dentro di noi mentre ne siamo travolti,
Quando siamo inquieti e preoccupati, di colpo ci accorgiamo di una fragilità che non volevamo vedere. La persona impaurita, insicura e sopraffatta dalle emozioni, molto spesso si è riconosciuta per lungo tempo in caratteristiche opposte, come lucidità, fermezza e forza.
Ecco perché, nell’esperienza psicoterapeutica emerge spesso un aspetto sorprendente: dietro la paura si nasconde un eccesso di forza e di controllo esercitato verso se stessi.
È come se queste emozioni spiazzanti cercassero di bilanciare quell’eccesso, per riportare in equilibrio la persona.
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Perché l'ansia può essere un messaggio dell'anima
Molte persone cercano di gestire le emozioni forti come ansia e irrequietezza attraverso strategie di contenimento, ma il percorso più profondo consiste nell’ascoltare ciò che il disagio sta cercando di comunicare.
Quando l’ansia e la paura si manifestano con intensità, spesso non stanno chiedendo maggiore controllo. Al contrario, possono rappresentare un invito a scoprire aspetti di noi che abbiamo trascurato.
L’irrequietezza può essere il segnale che una parte importante della nostra identità, un lato più avventuroso, istintivo e passionale, sta chiedendo di essere riconosciuto. È come se la nostra anima ci invitasse a incontrare un “altro noi stessi”, rimasto nell’ombra per troppo tempo. Aumentare il controllo vorrebbe dire reprimere questa parte di noi ancora di più, con l’unico risultato di aumentare anche le paure.
Incontro con Raffaele Morelli
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Il simbolo dei gemelli: Castore e Polluce dentro di noi
Da questo punto di vista, la mitologia offre immagini potenti per comprendere il mondo interiore. Il mito di Castore e Polluce rappresenta simbolicamente una realtà psicologica universale: ogni persona è composta da aspetti apparentemente opposti.
Siamo ciò che conosciamo di noi stessi (ad esempio un lato razionale), ma siamo anche ciò che ancora non vediamo (ad esempi un lato emotivo). Il ricongiungimento con questo lato nascosto non permette soltanto di superare disagi e sofferenze, ma apre la strada a nuove capacità, talenti, creatività e possibilità di realizzazione personale. L’integrazione degli opposti è una delle grandi sfide della crescita interiore.
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Accettare i propri opposti per ritrovare equilibrio
Ma cosa significa integrare gli opposti dentro di sé? Spesso crediamo di essere definiti da una sola caratteristica. Ci consideriamo buoni, dolci, forti o fragili. In realtà, ogni qualità contiene il suo opposto.
Chi è estremamente buono può nascondere una forte aggressività inespressa. Chi appare dolce può custodire una parte fredda e distante. Chi si percepisce testardo può portare dentro di sé una profonda fragilità.
Riconoscere queste polarità non significa diventare contraddittori, ma più completi. Significa smettere di identificarsi con una sola immagine di sé e accogliere la complessità della propria natura.
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La vera serenità nasce dall'unità interiore
Il benessere autentico nasce da qualcosa di semplice e profondo: stare bene con se stessi.
Quando impariamo a riconoscere sia il lato fragile, sia quello forte (sia la paura, sia il controllo), nasce una sensazione di unità interiore. Non dobbiamo più combattere contro una parte di noi stessi, ma possiamo accoglierla e integrarla.
Le emozioni che ci travolgono, come paura e ansia, diventano così un’opportunità preziosa. Non un ostacolo da eliminare, ma una porta verso una conoscenza più autentica di noi stessi.
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Le emozioni sono voci del mondo interno
Quando ansia, paura e irrequietezza bussano alla nostra porta, non vanno interpretate come un problema da risolvere, ma come la voce di una parte di noi che desidera essere ascoltata. Dietro ogni emozione intensa può nascondersi una risorsa inesplorata, un talento dimenticato o un’energia che aspetta di emergere.
La serenità non nasce dall’eliminare i nostri conflitti interiori, ma dalla capacità di riconoscere e unire i nostri opposti. E per farlo, come potremo scoprire durante l’incontro online con Raffaele Morelli di mercoledì 24 giugno, esistono semplici tecniche che ognuno di noi può mettere in atto ogni giorno. Tecniche, esercizi ed atteggiamenti grazie ai quali possiamo dire davvero: “Sto con me stesso e sto bene così come sono”.
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Eventi
Incontro con Raffaele Morelli - Giugno 2026
Autore: Raffaele Morelli
Data: 24 giugno 2026
Luogo: Online
Data: 24 giugno 2026
Luogo: Online
€ 65,00