Rinascere dai disagi una volta per tutte
Scopri come trasformare i disagi in un'opportunità di rinascita. Partecipa all'incontro online di Raffaele Morelli il 23 settembre alle 18.30 in diretta online.
Mercoledì 23 settembre alle ore 18.30 terrò un incontro in diretta online dal titolo “Rinascere dai disagi una volta per tutte”. Sarà un’occasione per comprendere come le difficoltà, anziché essere un ostacolo, possano diventare l’inizio di una trasformazione profonda. La natura ci insegna che vivere significa cambiare continuamente: imparare ad assecondare questo movimento è il primo passo verso il benessere.
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Incontro con Raffaele Morelli - Settembre 2026
Data: 23 settembre 2026
Luogo: Online
Impariamo dalla natura
La prima regola del benessere è osservare la natura, che ci ricorda una verità essenziale: la vita non è mai immobile. Tutto ciò che vive attraversa un processo di trasformazione continua. Nulla rimane identico a se stesso e proprio questo permette alla vita di rinnovarsi.
Anche noi siamo parte di questo movimento. Ogni notte, attraverso il sonno e i sogni, entriamo in una dimensione fuori dal tempo e ogni mattina ci risvegliamo diversi dal giorno precedente. Dentro ciascuno di noi esiste un sapere naturale che, senza il nostro controllo, costruisce continuamente una versione nuova di noi stessi. Il problema è che spesso ci opponiamo a questo processo.
Lasciare andare il passato
La natura offre immagini potenti di questa metamorfosi. Il serpente cambia pelle. Il granchio e l’aragosta abbandonano il vecchio carapace per poterne costruire uno nuovo. È la legge della vita: per continuare a vivere bisogna lasciare andare ciò che non serve più.
Lo stesso accade dentro di noi. Crescere significa abbandonare parti della nostra identità che hanno esaurito il loro compito. Pensiamo al nostro corpo: siamo stati una cellula, poi un bambino, un adolescente e infine un adulto. Ogni passaggio è stato possibile perché qualcosa è stato lasciato alle spalle. Nessuna evoluzione sarebbe avvenuta trattenendo ciò che apparteneva alla fase precedente.
Perché il disagio nasce quando restiamo prigionieri di ciò che crediamo di essere
Anche la psiche segue questa legge. Quando una persona rimane ancorata agli stessi schemi, alle stesse paure e agli stessi atteggiamenti del passato, smette di rinascere.
Molti arrivano in terapia convinti di sapere perfettamente chi sono. Ma proprio questa certezza rappresenta spesso il più grande ostacolo al cambiamento. L’immagine che abbiamo costruito di noi stessi è spesso soltanto una fotografia del passato, non la nostra realtà vivente.
Se ogni giorno ci presentiamo al mondo con la stessa definizione di noi stessi, impediamo alla vita di sorprenderci. Restiamo prigionieri della persona che pensiamo di essere e smettiamo di ascoltare quella che, dentro di noi, sta cercando di nascere.
Come favorire la trasformazione interiore
Ogni autentico cambiamento inizia da piccoli gesti. Un esercizio diverso, un modo nuovo di osservare la realtà, un’esperienza inattesa o un sapere che apre prospettive nuove possono diventare l’inizio di una trasformazione profonda.
La rinascita non consiste nel diventare qualcun altro, ma nell’avvicinarsi sempre di più alla propria natura autentica. Quando questo accade, cambiano le relazioni, emergono nuove possibilità e la vita torna a sorprenderci.
Al contrario, quando continuiamo a identificarci con gli stessi disagi, le stesse paure e gli stessi fallimenti, restiamo immobili e impediamo alla nostra evoluzione di compiersi.
L'incontro online "Rinascere dai disagi una volta per tutte"
Durante l’incontro del 23 settembre alle 18.30 approfondiremo il significato psicologico del disagio e scopriremo perché ogni crisi può diventare l’occasione per lasciare andare la “vecchia pelle” e permettere alla nostra trasformazione naturale di manifestarsi.