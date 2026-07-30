Rinascere dai disagi una volta per tutte

3 Perché il disagio nasce quando restiamo prigionieri di ciò che crediamo di essere

Anche la psiche segue questa legge. Quando una persona rimane ancorata agli stessi schemi, alle stesse paure e agli stessi atteggiamenti del passato, smette di rinascere.

Molti arrivano in terapia convinti di sapere perfettamente chi sono. Ma proprio questa certezza rappresenta spesso il più grande ostacolo al cambiamento. L’immagine che abbiamo costruito di noi stessi è spesso soltanto una fotografia del passato, non la nostra realtà vivente.

Se ogni giorno ci presentiamo al mondo con la stessa definizione di noi stessi, impediamo alla vita di sorprenderci. Restiamo prigionieri della persona che pensiamo di essere e smettiamo di ascoltare quella che, dentro di noi, sta cercando di nascere.