La paura di essere felici si chiama cherofobia: un termine che indica la difficoltà a vivere pienamente le emozioni positive, spesso legata al timore che i momenti sereni possano essere possano essere seguiti da eventi negativi.

La felicità appare oggi come qualcosa di impensabile da vivere, ci sembra inconciliabile con le sfide della modernità: stress da lavoro, da famiglia, da coppia, da solitudine, da impegni sociali, e poi le spese, le malattie, le notizie drammatiche dal mondo… Il vero problema però è che molte persone hanno in qualche modo “rimosso” dal loro orizzonte esistenziale questa possibilità. Entrati da anni in uno stile di vita tutto razionale, si sono disabituati alla sensazione di felicità, al punto che quando sono in situazioni che potrebbero essere definite “felici”, riescono al massimo a dire che sono “serene”, quasi avessero paura della felicità, paura di contattare il pieno benessere.

Ma la felicità è possibile e raggiungibile, sempre. A meno che non si soffra di cherofobia, la paura della felicità, che altro non è che la paura di essere o diventare se stessi. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio, cosa la causa e come uscirne.