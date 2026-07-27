Cherofobia: si può avere paura di essere felici?
Hai paura di essere felice? Si chiama cherofobia: scopri cause, sintomi e i consigli per tornare a vivere la gioia senza paura
La paura di essere felici si chiama cherofobia: un termine che indica la difficoltà a vivere pienamente le emozioni positive, spesso legata al timore che i momenti sereni possano essere possano essere seguiti da eventi negativi.
La felicità appare oggi come qualcosa di impensabile da vivere, ci sembra inconciliabile con le sfide della modernità: stress da lavoro, da famiglia, da coppia, da solitudine, da impegni sociali, e poi le spese, le malattie, le notizie drammatiche dal mondo… Il vero problema però è che molte persone hanno in qualche modo “rimosso” dal loro orizzonte esistenziale questa possibilità. Entrati da anni in uno stile di vita tutto razionale, si sono disabituati alla sensazione di felicità, al punto che quando sono in situazioni che potrebbero essere definite “felici”, riescono al massimo a dire che sono “serene”, quasi avessero paura della felicità, paura di contattare il pieno benessere.
Ma la felicità è possibile e raggiungibile, sempre. A meno che non si soffra di cherofobia, la paura della felicità, che altro non è che la paura di essere o diventare se stessi. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio, cosa la causa e come uscirne.
Cherofobia: il significato
Il termine cherofobia deriva dal greco antico: kairos (momento opportuno) e phobos (paura). In parole semplici, e come è meglio conosciuta, indica la paura di essere felici.
Va chiarito che non si tratta di una vera e propria malattia, poiché non è riconosciuta come patologia ufficiale nel DSM-5, il manuale diagnostico dei disturbi mentali. Tuttavia, la cherofobia viene accostata a un disturbo d’ansia o a una fobia specifica, per via dei sintomi tipici, come la preoccupazione, la paura anticipatoria e il timore che stia per accadere qualcosa di minaccioso o pericoloso.
Questa condizione porta chi ne soffre a rinunciare a situazioni e cambiamenti che potrebbero generare entusiasmo, proprio per la paura che questa felicità effimera possa, in qualche modo, spazzare via le certezze o trasformarsi in qualcosa di tragico, come un fallimento o una delusione.
Cherofobia vs Depressione
La cherofobia non va confusa con la depressione: chi è depresso fatica a provare emozioni gioiose; chi soffre di cherofobia, invece, le evita attivamente, perché le vive come una minaccia e non come una fonte di appagamento e autostima. Distinguere le due condizioni è fondamentale per affrontarle nel modo più corretto: entrambe, la paura di essere felici e la depressione, hanno esigenze diverse e perciò richiedono trattamenti adeguati. Riconoscere questa differenza aiuta anche a non autoattribuirsi diagnosi sbagliate: etichettarsi genericamente come “la persona depressa” rischia di allontanare dai propri veri bisogni, ritardando il percorso verso il benessere autentico, vissuto spontaneamente e quindi davvero duraturo.
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Riconoscere la cherofobia: i sintomi più comuni della paura di essere felici
- Evitare eventi gioiosi e spensierati, come feste, matrimoni, compleanni o altre occasioni sociali felici.
- Sentirsi a disagio o inquieti quando si è felici.
- Paura di essere giudicati se ci si mostra allegri e sereni.
- Avere pensieri fatalistici e negativi ogni volta che si sperimenta o si immagina la felicità.
Paura di essere felici: ecco le gioie che temiamo di più
- L’estasi sessuale e sentimenti legati alla sfera erotica.
- La corrispondenza sentimentale inaspettata che spiazza la routine e chiede di mettersi in gioco a livello relazionale.
- Una grande e improvvisa vincita di denaro che non si come gestire.
- Avere tutto quello che si è sempre desiderato, come il raggiungimento di un traguardo agognato o un riconoscimento pubblico, e, ciononostante, sentirsi dubbiosi, insoddisfatti e in alcuni casi degli “impostori” di un successo che crediamo immeritato.
Le cause della paura di essere felici
La cherofobia è un timore che nasce da un bisogno profondo dell’anima: dietro a ogni disagio si cela sempre qualcosa di sé che chiede di essere guardato e ascoltato. Esistono, in ogni caso, diversi fattori che possono innescare e aumentare la paura di essere felici.
Cause psicologiche
- Esperienze negative legate alla felicità – Chi ha vissuto situazioni in cui un momento di grande benessere è stato seguito da un evento tragico o doloroso può sviluppare la convinzione che la felicità sia inevitabilmente seguita dalla sofferenza. Per esempio, eventi come una corrispondenza sentimentale inaspettata, un successo sul lavoro o una ingente e improvvisa vincita di denaro potrebbero essere vissuti non come motivo di gioia, ma come il preludio di un’imminente catastrofe.
- Disturbi psichici sottostanti – La cherofobia può essere un sintomo secondario di disturbi come l’ansia, la depressione o gli attacchi di panico. L’incapacità di godere della felicità può derivare da una visione pessimistica del futuro, dalla paura di perdere il controllo o dalla paura del cambiamento.
- Ricerca di una felicità idealizzata – Se la felicità viene attribuita esclusivamente a condizioni esteriori, al raggiungimento di obiettivi e alla realizzazione di desideri è fragile ed effimera. La vera felicità, quella autentica, è uno stato interiore di assonanza con se stessi. In questi casi la cherofobia è una spinta interna che cerca di rimettere in discussione l’idea acquisita di felicità come qualcosa di esterno.
Cause socioculturali
- Educazione o cultura che scoraggia l’espressione della gioia – In certi contesti familiari o culturali, manifestare felicità in modo aperto e disinibito può essere ritenuto sconveniente, superficiale o addirittura presuntuoso. Allora ci si sente in colpa per il fatto di vivere momenti felici, come avere tutto ciò che si è sempre desiderato o raggiungere un risultato importante.
- Pensiero superstizioso – Sul piano simbolico, la cherofobia può essere vista come una forma di superstizione arcaica: una fedeltà al luogo comune che “non si deve desiderare troppo”, perché la vita punisce chi prova troppa gioia. Questo pensiero antico e collettivo porta alcune persone a considerare l’eccesso di felicità come una colpa. In chi soffre di cherofobia ogni gioia viene vissuta come un’apertura, che espone all’inevitabile contraccolpo: la mente, per proteggersi dal dolore, preferisce non sentire nulla. Ma l’assenza di gioia non garantisce sicurezza: garantisce solo il congelamento della vita emotiva.
Paura di essere felici in amore
Una celebre canzone di Lucio Battisti iniziava così: Aver paura d’innamorarsi troppo, non disarmarsi, per non sciupare tutto… Un verso che racchiude alla perfezione il senso della paura di essere felici in amore, una delle manifestazioni di cherofobia più comuni.
Quando intraprende una relazione affettiva, appagante e ricambiata, chi soffre di questa fobia prova una certa inquietudine e insicurezza, come se la felicità amorosa fosse come un fiore, troppo fragile per conservare la sua bellezza e la sua integrità a lungo.
Si teme che l’amore e le sensazioni di gioia e contentezza che ne derivano siano solo passeggeri, o che portino con sé la probabilità di una delusione imminente, di una “scottatura” molto dolorosa. Quindi si vive male il buono del presente, con la testa concentrata sui possibili problemi che potrebbero insorgere nel futuro.
Ecco perché chi vive questa forma di cherofobia tende più di altri ad autosabotare la relazione, mettendo distanza o creando tensioni inutili nella coppia, e a evitare di lasciarsi andare alle emozioni e ai sentimenti più profondi, cercando di viverli in modo eccessivamente razionale e impostato.
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Recita una fiaba
Prendi un libro di fiabe o di favole che ti piace e registra la tua voce che lo legge. Nel parlare cerca di dare il massimo dell’espressività alle emozioni che le parole del testo contengono. Poi ascolta quello che hai registrato. Leggi e riascoltati finché la tua narrazione emotiva ti soddisfa. L’immaginazione è un farmaco, fra i più potenti che esistano per il benessere.
Agisci senza fini
Le tue azioni sono troppo collegate al concetto di praticità e di utilità, non c’è più spazio per le emozioni fini a se stesse. Per sradicare questo atteggiamento è utile inserire nella tua giornata azioni e momenti completamente privi di finalità, come sport, gioco, relax, passeggiate nella natura, attività creative.
Prova la danzaterapia
È una tecnica corporea utilissima per contattare e liberare le emozioni trattenute e familiarizzare con esse, condividendole in gruppo. Bisogna vincere un po’ di vergogna, ma ne vale davvero la pena.
Frequenta persone felici
Privilegia le relazioni con persone entusiaste della vita, capaci di trasmettere allegria in modo diretto e contagioso. Evita invece le persone lamentose, giudicanti e pessimiste, che tendono a parlare sempre dei loro problemi e di quelli degli altri e trasmettono negatività.
Domande frequenti sulla paura di essere felici
La cherofobia può nascondersi dietro il perfezionismo?
Sì. Il perfezionismo e la tendenza ad autolimitarsi spesso vengono utilizzate come meccanismi di difesa: se non arrivo mai davvero al traguardo, non rischio di essere troppo felice e poi “perdere tutto”. La cherofobia si nasconde in frasi come “non è mai abbastanza”, “meglio non illudersi”.
È possibile provare cherofobia solo in alcune aree della vita (amore, lavoro, successo)?
Può accadere che la paura della felicità si concentri su certi ambiti: come abbiamo spiegato nell’articolo, qualcuno teme l’intimità affettiva, qualcun altro si blocca di fronte al successo professionale o economico. La psiche “sceglie” i territori più sensibili, quelli che costringono la persona a mettersi in discussione e dove esporsi alla gioia fa sentire più insicuri.
È normale avere paura di essere felici ogni tanto, o si tratta sempre di cherofobia?
È normale, in certi periodi, provare ansia quando le cose sembrano migliorare: la mente teme che la serenità acquisita sia precaria o che duri poco. Possiamo parlare di cherofobia quando tale paura diventa un blocco ricorrente che influenza i vari ambiti dell’esistenza e porta ad evitare in modo sistematico situazioni che potrebbero donare gioia.
Perché posso sapere teoricamente che merito di essere felice, ma sentirmi comunque in colpa quando sto bene?
Razionalmente puoi dirti: “Ho diritto alla felicità”, ma inconsciamente, dentro di te, conservi alcune memorie e credenze che fingi di non avere e con le quali non hai ancora fatto pace: “Se sto bene sono egoista, “Non posso essere felice mentre altri soffrono”. Finché queste convinzioni interiori non vengono riconosciute e rivalutate, il senso di colpa continua a emergere sottotraccia ogni volta che qualcosa va nella direzione giusta.
Cosa posso fare se una persona che amo ha paura di essere felice?
La cosa più utile è non forzare né minimizzare o imporre la propria visione (“esagera”, “deve solo pensare positivo”), ma ascoltare e offrire uno spazio sicuro e non giudicante al suo timore. Eventualmente si può incoraggiare la persona a chiedere aiuto professionale e ricordarle che prendersi cura di questa paura è un atto d’amore verso se stessi, non una mancanza.
collabora con la redazione Riza dal 2020, occupandosi sia delle riviste cartacee che dei contenuti online.