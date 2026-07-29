Colon irritabile e ansia: sintomi, cause e rimedi per curarlo
Colon irritabile e ansia: scopri sintomi, cause e come curare questa malattia intestinale spesso legata a stress psicologici ed emotivi
La sindrome del colon irritabile (IBS, Irritable Bowel Syndrome), uno dei disturbi gastrointestinali più comuni, colpisce una parte elevata della popolazione adulta, con una prevalenza maggiore nelle donne. Questa condizione è caratterizzata da sintomi ricorrenti come dolore addominale, gonfiore, alternanza di stipsi e diarrea, e altre manifestazioni che, pur non essendo legate a malattie organiche evidenti, possono gravemente influire sulla qualità della vita.
Sebbene non sia una patologia grave, il colon irritabile è spesso accompagnato da ripercussioni psicologiche ed emotive significative, che sembrano “nutrirsi” a vicenda con i disturbi intestinali. Come dimostrano gli studi scientifici, la maggior parte dei pazienti con IBS soffre infatti anche di disturbi psicologici, in particolare ansia e depressione, con impatti negativi anche sulla vita quotidiana, che si traducono in difficoltà relazionali e lavorative.
Le cause esatte del colon irritabile rimangono perlopiù sconosciute, ma comunque è sempre più chiara la stretta relazione tra l’intestino e la psiche, con l’ansia che non solo può essere un fattore scatenante, ma anche un effetto collaterale del disagio apportato dal disturbo stesso.
Scopriamo insieme le caratteristiche, i sintomi principali, le cause e i rimedi migliori per la cura del colon irritabile correlato all’ansia.
Colon irritabile e ansia: la connessione tra psiche e intestino
Si sta gradualmente comprendendo quanto l’intestino giochi un ruolo fondamentale non solo nella salute fisica, ma anche nel benessere mentale. Come evidenziato dall’approccio psicosomatico, emozioni e sensazioni (come paura, ansia, gelosia e tristezza) si riflettono infatti sull’apparato digerente. Quando l’intestino è in affanno, è facile che l’umore peggiori, portando a irritabilità, stanchezza e insonnia. Ecco perché le radici di molti disturbi risiedono anche nella nostra sfera psicologica e nei comportamenti che adottiamo quotidianamente.
Spesso, problemi gastrointestinali come stitichezza, dolori, infiammazioni e gonfiori addominali sono l’espressione fisica di difficoltà emotive, come l’incapacità di accettare certi aspetti di sé. I disturbi intestinali sono un modo con cui il corpo segnala il malessere derivante da uno stile di vita non adatto al nostro equilibrio interiore. Quando i sintomi persistono, ci invitano a rivedere le nostre abitudini sia sul fronte alimentare che psicologico. Per migliorare la salute dell’intestino, quindi, è necessario anche liberarsi di atteggiamenti e comportamenti che ostacolano il nostro benessere generale.
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Colon irritabile e ansia: i sintomi principali
La sindrome dell’intestino irritabile è contraddistinta dalla presenza di alcuni sintomi comuni in tutti i pazienti che ne sono affetti, sebbene non si attestino tutti nello stesso momento. Ecco i principali.
- Sensazione di gonfiore addominale, che può essere accompagnato da meteorismo e flatulenza.
- Alterazione nell’evacuazione, con feci non formate o, al contrario, dure, e alternanza di stipsi e diarrea.
- Dolore associato alla maggior o minor frequenza delle evacuazioni.
- Nausea.
- Emicrania.
- Stanchezza e cattivo umore.
- Ansia e nervosismo.
Il colon irritabile viene diagnosticato nel caso in cui il dolore e la tensione addominale si siano presentati per almeno 3 giorni al mese per 3 mesi di seguito, associati ad attività intestinali irregolari (con stipsi o diarrea).
Colon irritabile e ansia: le cause
Le cause della sindrome dell’intestino irritabile sono complesse e non facili da individuare perché possono cambiare molto a seconda del soggetto. In generale si ipotizza che questa condizione derivi da una combinazione di fattori legati alla genetica, all’alimentazione, allo stile di vita e alla sfera psicologica. Ecco quali sono le cause principali.
- Predisposizione genetica: gli studi suggeriscono la presenza di una componente ereditaria, con una maggiore probabilità di sviluppare l’IBS tra i familiari dei soggetti colpiti.
- Flora batterica alterata: il microbiota intestinale gioca un ruolo cruciale. Per questo i cambiamenti nella sua composizione, spesso influenzati dall’assunzione di antibiotici o dalla dieta, possono compromettere la funzionalità intestinale, con ripercussioni sull’umore e sulla digestione.
- Stress e psiche: sebbene lo stress non causi direttamente questo disturbo, ha di certo un grande peso nel favorire o peggiorare i sintomi gastrointestinali. Il cervello invia, infatti, “messaggi” ormonali (soprattutto attraverso adrenalina e cortisolo) all’intero l’organismo (intestino compreso) per preparare la reazione di “attacco o fuga” di fronte a situazioni considerate di pericolo o di grande sforzo fisico. È normale quindi che alcuni eventi stressanti possano aumentare i disturbi intestinali e, viceversa, che i dolori addominali possano riflettersi sul benessere emotivo.
- Intolleranze alimentari e dieta sbagliata: intolleranze e sensibilità alimentari (come al lattosio o al glutine), ma anche un’alimentazione scorretta e disordinata possono infiammare l’intestino, aggravando la sintomatologia. Va specificato che spesso intolleranze e colon irritabile coesistono nello stesso paziente, per cui bisognerebbe capire quale tra i due sia il disturbo primario, che porta all’insorgenza dell’altro.
Colon irritabile e ansia: i rimedi che curano pancia e mente
Fin dall’antichità, molte piante sono state utilizzate per alleviare i disturbi intestinali, grazie alle loro proprietà benefiche su sintomi come stitichezza, diarrea, spasmi e gonfiori. Nel caso della sindrome del colon irritabile, alcuni rimedi naturali possono offrire un beneficio doppio, agendo sia sul benessere dell’intestino che sull’equilibrio emotivo. Di seguito, ecco tre soluzioni naturali utili per affrontare i sintomi del colon irritabile, con le indicazioni pratiche per il loro utilizzo.
1. Melissa: un calmante naturale per mente e corpo
La melissa, nota per le sue proprietà rilassanti e digestive, è particolarmente efficace nei casi di stitichezza legata a tensioni nervose o a squilibri ormonali. Questa pianta rilassa la muscolatura liscia intestinale, alleviando i crampi e favorendo il transito intestinale. È ideale per chi soffre di colon irritabile associato ad ansia o sindrome premestruale.
Come si assume: la melissa si utilizza in forma di tintura madre, con 30 gocce diluite in poca acqua due volte al giorno. In alternativa, può essere preparata come infuso: 2 cucchiaini di foglie essiccate in una tazza di acqua bollente, da lasciare in infusione per 8-10 minuti e poi filtrare; bere tre volte al giorno.
2. Camomilla: scioglie le somatizzazioni derivanti dall’ansia
La camomilla, grazie alle sue proprietà calmanti e miorilassanti, è perfetta per chi soffre di crampi e dolori addominali causati da ansia e nervosismo. Riduce le fermentazioni eccessive e i gas intestinali, migliorando il benessere del tratto digerente. È indicata anche per chi presenta disturbi intestinali su base psicosomatica.
Come si assume: si può assumere come tisana, preparando un infuso con 2 cucchiaini di fiori essiccati in una tazza di acqua bollente, da lasciare in infusione per 8 minuti. Filtra e bevine 2-3 tazze al giorno.
3. Ficus carica: regola la motilità intestinale
Il Ficus carica, comunemente noto come fico, è un rimedio naturale indicato per regolare in modo delicato la motilità intestinale. Il suo macerato glicerico agisce sul sistema digerente favorendo il corretto transito senza irritare la mucosa, aiutando sia in caso di stipsi che di disordini funzionali come il colon irritabile. Ha inoltre un effetto calmante sul sistema neurovegetativo, spesso coinvolto nei disturbi intestinali di origine psicosomatica.
Come si assume: si consiglia di assumere 30-50 gocce di macerato glicerico di Ficus carica diluite in poca acqua, 1-2 volte al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. Il trattamento può essere protratto per alcune settimane, in base alla necessità e alla risposta del corpo.
Il massaggio addominale con l’olio essenziale di iperico
Un aiuto utile in caso di disturbi intestinali arriva anche dagli oli essenziali, noti per le loro proprietà depurative e rilassanti. Tra i rimedi più efficaci per contrastare infiammazioni, colite o sindrome del colon irritabile spicca l’olio di iperico (o erba di San Giovanni). Ricca di ipericina, questa essenza naturale favorisce la produzione di serotonina, svolgendo un’azione antibatterica, calmante e leggermente sedativa.
Fai così: diluisci 2 gocce di olio essenziale di iperico in un cucchiaio di olio di mandorle dolci e massaggia l’addome prima di andare a dormire, effettuando movimenti circolari in senso orario fino al completo assorbimento dell’olio.
Colon irritabile e ansia: gli atteggiamenti che riducono il disturbo
Convivere con l’alternanza imprevedibile di stitichezza e colite può essere un’esperienza frustrante e limitante, capace di influire pesantemente sullo stile di vita. Quindi cambiare atteggiamento mentale e introdurre abitudini diverse, anche un po’ fuori dagli schemi, può rivelarsi la chiave per ritrovare l’equilibrio complessivo. Ecco alcuni degli atteggiamenti che possono aiutare.
Liberati dai pesi mentali
Questo può essere il momento ideale per alleggerire non solo il corpo, ma anche l’esistenza da inutili pesi. Inizia con gli oggetti: sbarazzati dei vestiti che non usi più, delle cose accumulate nel tempo che non servono. Poi passa alle relazioni: valuta quali legami non hanno più senso per te e permettiti di lasciarli andare. Alla fine, rifletti sui tuoi progetti e sul tuo stile di vita: c’entrano davvero con chi sei oggi? Se no, è l’ora di eliminarli e fare spazio a nuove attività più appaganti.
Ascolta il tuo corpo
Capita spesso di mangiare velocemente o in base alle esigenze pratiche o degli altri. Ma ti sei mai chiesto di cosa ha realmente bisogno il tuo corpo? Rallenta e prova ad ascoltare i suoi segnali. Domandati: “Che cosa mi serve adesso?”. Imparare a riconoscere i bisogni del tuo organismo e soddisfarli è fondamentale per stare bene.
“Sporcati” le mani
Chi soffre di colon irritabile è spesso una persona molto più razionale che istintuale e, quindi, tende a ignorare le esigenze materiali, terrene o per l’appunto “di pancia”, che spesso hanno a che fare con aspetti di sé negati o nascosti. Per riconciliarti con questi lati più profondi, puoi dedicarti ad attività manuali o a contatto con la terra: per esempio lavorare l’argilla, dipingere a mani nude, curare il giardino o l’orto sono gesti che stimolano la sfera creativa e istintiva del cervello, svelando il tuo modo di essere autentico. Inoltre, sono ottimi antistress.
I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.