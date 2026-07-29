1 Colon irritabile e ansia: la connessione tra psiche e intestino

Si sta gradualmente comprendendo quanto l’intestino giochi un ruolo fondamentale non solo nella salute fisica, ma anche nel benessere mentale. Come evidenziato dall’approccio psicosomatico, emozioni e sensazioni (come paura, ansia, gelosia e tristezza) si riflettono infatti sull’apparato digerente. Quando l’intestino è in affanno, è facile che l’umore peggiori, portando a irritabilità, stanchezza e insonnia. Ecco perché le radici di molti disturbi risiedono anche nella nostra sfera psicologica e nei comportamenti che adottiamo quotidianamente.

Spesso, problemi gastrointestinali come stitichezza, dolori, infiammazioni e gonfiori addominali sono l’espressione fisica di difficoltà emotive, come l’incapacità di accettare certi aspetti di sé. I disturbi intestinali sono un modo con cui il corpo segnala il malessere derivante da uno stile di vita non adatto al nostro equilibrio interiore. Quando i sintomi persistono, ci invitano a rivedere le nostre abitudini sia sul fronte alimentare che psicologico. Per migliorare la salute dell’intestino, quindi, è necessario anche liberarsi di atteggiamenti e comportamenti che ostacolano il nostro benessere generale.