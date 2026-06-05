Così passa la paura: presentazione di Raffaele Morelli il 17 giugno a Milano
Mercoledì 17 giugno alle 18.30 alla Libreria Rizzoli di Milano si terrà la presentazione del nuovo libro "Così passa la paura", dedicato a chi desidera comprendere e superare le proprie paure senza combatterle
Mercoledì 17 giugno alle ore 18.30, presso la Libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, si terrà la presentazione del nuovo libro Così passa la paura. Durante l’incontro dialogherò con il direttore editoriale di Mondadori Alberto Gelsumini per approfondire i temi centrali del volume e confrontarci su una delle emozioni più diffuse del nostro tempo: la paura.
Al termine dell’evento sarà possibile incontrarmi e partecipare al firmacopie.
Ingresso gratuito – senza prenotazione. Per maggiori informazioni contattare il numero 02/58459641.
Perché ho scritto "Così passa la paura"
Negli ultimi anni ho sentito sempre più persone descrivere la paura come qualcosa che limita la vita, indebolisce e rende fragili. Da questa osservazione è nato Così passa la paura, un libro che propone una prospettiva diversa.
La paura non è necessariamente un nemico da combattere. A seconda di come la osserviamo e la affrontiamo, può diventare un ostacolo che ci blocca oppure una guida capace di indicarci aspetti importanti di noi stessi che attendono di essere riconosciuti.
Le paure più comuni: dalla paura di volare alla claustrofobia
Durante l’incontro parlerò delle paure che più frequentemente condizionano la vita delle persone:
- paura di volare;
- paura di guidare;
- paura delle altezze;
- paura dell’ascensore;
- claustrofobia (paura degli spazi chiusi);
- agorafobia (paura degli spazi aperti);
- ipocondria;
- attacchi di panico e ansia.
Molto spesso queste paure vengono vissute come problemi da eliminare il prima possibile. Nel libro mostro invece come possano essere comprese in modo differente, fino a diventare occasioni di crescita personale e conoscenza di sé.
Le paure possono diventare portatrici di doni
Una delle idee centrali di Così passa la paura è che le paure non arrivano nella nostra vita per caso. Spesso segnalano aspetti della nostra personalità che abbiamo trascurato o represso.
Nel libro racconto numerosi casi reali di persone che hanno modificato il proprio atteggiamento mentale e il proprio rapporto con se stesse, scoprendo che la paura non aveva bisogno di essere combattuta o dominata.
Quando smettiamo di considerarla un nemico e iniziamo ad ascoltarne il significato, può emergere una comprensione più profonda delle nostre emozioni, dei nostri desideri e delle nostre convinzioni.
Perché oggi siamo così pieni di paure?
Viviamo in un’epoca caratterizzata da un forte bisogno di controllo. Cerchiamo continuamente di prevedere, gestire e dominare ciò che accade dentro e fuori di noi. Tuttavia, molte delle esperienze più importanti della vita avvengono proprio quando smettiamo di controllare tutto. Le paure spesso nascono da questo conflitto tra il bisogno di sicurezza e la naturale imprevedibilità dell’esistenza.
Nel libro approfondisco come il controllo eccessivo possa alimentare l’ansia e come sia possibile sviluppare un modo diverso di stare con se stessi.
Come si supera davvero una paura?
Contrariamente a quanto si pensa, superare una paura non significa diventare più forti o costringersi ad affrontarla con la forza di volontà. La vera trasformazione avviene quando cambia il rapporto che abbiamo con noi stessi. Le paure tendono a dissolversi quando non hanno più bisogno di richiamare la nostra attenzione.
Molte persone raccontate nel libro hanno scoperto che la guarigione arriva in modo naturale e spesso inatteso: un giorno si accorgono semplicemente che quella paura non occupa più i loro pensieri.
Esercizi e tecniche pratiche per liberarsi dalle paure
Così passa la paura contiene riflessioni, esercizi e strumenti pratici che aiutano a comprendere il significato delle paure e ad affrontarle in modo efficace.
L’obiettivo non è dominarle, ma creare le condizioni affinché possano gradualmente perdere la loro funzione e lasciare spazio a una maggiore libertà interiore.
Presentazione del libro e firmacopie
L’appuntamento è per mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 18.30 alla Libreria Rizzoli, in Galleria Vittorio Emanuele II 11/12 a Milano (ingresso gratuito – senza prenotazione).
Sarà un’occasione per parlare insieme di Così passa la paura, confrontarci sui temi affrontati nel libro e approfondire il modo in cui le paure possono trasformarsi da ostacoli a preziose occasioni di crescita e conoscenza di sé. Durante l’incontro racconterò alcune delle storie, delle riflessioni e degli strumenti che ho raccolto nel libro, rispondendo anche alle domande del pubblico.
Al termine dell’evento sarò felice di fermarmi per firmare le copie del libro e incontrare i lettori.
L’ingresso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione.
Vi aspetto mercoledì 17 giugno alle 18.30 alla Libreria Rizzoli di Milano per condividere insieme questo momento di dialogo e approfondimento.
Fondatore e Presidente dell’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica. Direttore della rivista Riza Psicosomatica