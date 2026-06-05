7 Presentazione del libro e firmacopie

L’appuntamento è per mercoledì 17 giugno 2026 alle ore 18.30 alla Libreria Rizzoli, in Galleria Vittorio Emanuele II 11/12 a Milano (ingresso gratuito – senza prenotazione).

Sarà un’occasione per parlare insieme di Così passa la paura, confrontarci sui temi affrontati nel libro e approfondire il modo in cui le paure possono trasformarsi da ostacoli a preziose occasioni di crescita e conoscenza di sé. Durante l’incontro racconterò alcune delle storie, delle riflessioni e degli strumenti che ho raccolto nel libro, rispondendo anche alle domande del pubblico.

Al termine dell’evento sarò felice di fermarmi per firmare le copie del libro e incontrare i lettori.

L’ingresso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione.

Vi aspetto mercoledì 17 giugno alle 18.30 alla Libreria Rizzoli di Milano per condividere insieme questo momento di dialogo e approfondimento.