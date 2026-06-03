Quali sono i segnali di una coppia in crisi? Come capire se è davvero finita o è solo un momento di difficoltà? E come capire, invece, quando è il momento di chiudere una relazione? Se hai il dubbio che la tua relazione possa essere in crisi, osservare bene ciò che accade è importante. Ecco perché abbiamo costruito questo test per esplorare i diversi aspetti di una relazione e capire se le nubi all’orizzonte della coppia sono una tempesta o solo un piccolo temporale passeggero.