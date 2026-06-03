La tua coppia è in crisi?
Esistono segnali che aiutano a capire se una coppia è in buona salute, è in crisi o è arrivata al capolinea. Grazie a questo test puoi coglierli ed evitare di soffrire
Quali sono i segnali di una coppia in crisi? Come capire se è davvero finita o è solo un momento di difficoltà? E come capire, invece, quando è il momento di chiudere una relazione? Se hai il dubbio che la tua relazione possa essere in crisi, osservare bene ciò che accade è importante. Ecco perché abbiamo costruito questo test per esplorare i diversi aspetti di una relazione e capire se le nubi all’orizzonte della coppia sono una tempesta o solo un piccolo temporale passeggero.
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I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.