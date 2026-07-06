Dizionario di Medicina Psicosomatica: comprendere il linguaggio nascosto dei sintomi

Molti disturbi del corpo non raccontano solo una condizione fisica, ma possono essere anche l’espressione di emozioni, conflitti interiori e atteggiamenti mentali. Il Dizionario di Medicina Psicosomatica, realizzato da Raffaele Morelli insieme a Vittorio Caprioglio e Pietro Fornari, nasce proprio per aiutare a leggere il significato simbolico dei sintomi e a comprendere meglio il legame tra mente e corpo.

E’ disponibile in edicola allegato a Riza Psicosomatica di Luglio.