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Dizionario di Medicina Psicosomatica: comprendere il linguaggio nascosto dei sintomi

Scopri il Dizionario di Medicina Psicosomatica di Riza: un percorso per comprendere il linguaggio nascosto di sintomi come gastrite, colite, asma, ipertensione e disturbi della pelle.

Dizionario di Medicina Psicosomatica: comprendere il linguaggio nascosto dei sintomi
06.07.2026
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Molti disturbi del corpo non raccontano solo una condizione fisica, ma possono essere anche l’espressione di emozioni, conflitti interiori e atteggiamenti mentali. Il Dizionario di Medicina Psicosomatica, realizzato da Raffaele Morelli insieme a Vittorio Caprioglio e Pietro Fornari, nasce proprio per aiutare a leggere il significato simbolico dei sintomi e a comprendere meglio il legame tra mente e corpo.

E’ disponibile in edicola allegato a Riza Psicosomatica di Luglio.

 

 

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Cosa ci raccontano i sintomi secondo la medicina psicosomatica?

Quando compaiono infiammazioni o infezioni è fondamentale seguire le indicazioni del medico e le cure appropriate. Tuttavia, in molti disturbi funzionali o psicosomatici può essere utile affiancare anche una riflessione sul loro possibile significato.

Secondo l’approccio psicosomatico, sintomi come gastrite, difficoltà digestive, colite, asma bronchiale, ipertensione o disturbi della pelle possono rappresentare un linguaggio attraverso cui il corpo esprime emozioni, tensioni o conflitti che non trovano spazio nella vita quotidiana.

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Il significato psicosomatico di alcuni disturbi

Il Dizionario propone una chiave di lettura per interpretare il possibile messaggio nascosto dietro diversi sintomi. Ad esempio, l’ipertensione può essere associata a un eccessivo bisogno di controllo delle emozioni, mentre alcuni disturbi digestivi possono riflettere rabbia inespressa o difficoltà nella comunicazione. Anche l’asma bronchiale e alcune manifestazioni cutanee vengono osservate come possibili espressioni di vissuti interiori, paure o conflitti personali.

L’obiettivo non è sostituire la diagnosi o le cure mediche, ma offrire uno strumento di consapevolezza che aiuti a osservare il sintomo da una prospettiva più ampia.

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Un aiuto per ritrovare equilibrio e benessere

Comprendere il linguaggio del corpo può aiutare a modificare atteggiamenti che alimentano il disagio. Imparare a controllarsi meno, esprimere le emozioni in modo più autentico e ascoltare i propri bisogni può contribuire, insieme alle cure mediche quando necessarie, a un percorso di benessere più completo.

Il Dizionario di Medicina Psicosomatica rappresenta così una guida preziosa per chi desidera approfondire il rapporto tra emozioni, mente e corpo e sviluppare una nuova consapevolezza del significato dei propri sintomi.

E’ in edicola con Riza Psicosomatica di Luglio.

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