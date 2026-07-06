Dizionario di Medicina Psicosomatica: comprendere il linguaggio nascosto dei sintomi
Scopri il Dizionario di Medicina Psicosomatica di Riza: un percorso per comprendere il linguaggio nascosto di sintomi come gastrite, colite, asma, ipertensione e disturbi della pelle.
Molti disturbi del corpo non raccontano solo una condizione fisica, ma possono essere anche l’espressione di emozioni, conflitti interiori e atteggiamenti mentali. Il Dizionario di Medicina Psicosomatica, realizzato da Raffaele Morelli insieme a Vittorio Caprioglio e Pietro Fornari, nasce proprio per aiutare a leggere il significato simbolico dei sintomi e a comprendere meglio il legame tra mente e corpo.
E’ disponibile in edicola allegato a Riza Psicosomatica di Luglio.
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Il dizionario di medicina psicosomatica
Autore: Pietro Fornari, Raffaele Morelli, Vittorio Caprioglio
Cosa ci raccontano i sintomi secondo la medicina psicosomatica?
Quando compaiono infiammazioni o infezioni è fondamentale seguire le indicazioni del medico e le cure appropriate. Tuttavia, in molti disturbi funzionali o psicosomatici può essere utile affiancare anche una riflessione sul loro possibile significato.
Secondo l’approccio psicosomatico, sintomi come gastrite, difficoltà digestive, colite, asma bronchiale, ipertensione o disturbi della pelle possono rappresentare un linguaggio attraverso cui il corpo esprime emozioni, tensioni o conflitti che non trovano spazio nella vita quotidiana.
Il significato psicosomatico di alcuni disturbi
Il Dizionario propone una chiave di lettura per interpretare il possibile messaggio nascosto dietro diversi sintomi. Ad esempio, l’ipertensione può essere associata a un eccessivo bisogno di controllo delle emozioni, mentre alcuni disturbi digestivi possono riflettere rabbia inespressa o difficoltà nella comunicazione. Anche l’asma bronchiale e alcune manifestazioni cutanee vengono osservate come possibili espressioni di vissuti interiori, paure o conflitti personali.
L’obiettivo non è sostituire la diagnosi o le cure mediche, ma offrire uno strumento di consapevolezza che aiuti a osservare il sintomo da una prospettiva più ampia.
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Un aiuto per ritrovare equilibrio e benessere
Comprendere il linguaggio del corpo può aiutare a modificare atteggiamenti che alimentano il disagio. Imparare a controllarsi meno, esprimere le emozioni in modo più autentico e ascoltare i propri bisogni può contribuire, insieme alle cure mediche quando necessarie, a un percorso di benessere più completo.
Il Dizionario di Medicina Psicosomatica rappresenta così una guida preziosa per chi desidera approfondire il rapporto tra emozioni, mente e corpo e sviluppare una nuova consapevolezza del significato dei propri sintomi.
E’ in edicola con Riza Psicosomatica di Luglio.