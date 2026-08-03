5 Indice glicemico degli alimenti: alcuni consigli pratici

Per mantenere il benessere generale e prevenire potenziali rischi per la salute, è preferibile consumare alimenti con un indice glicemico più basso, che garantiscono un rilascio graduale di energia e aiutano a mantenere la glicemia stabile nel tempo. Tuttavia, non bisogna cadere nell’errore di demonizzare completamente i cibi ad alto indice glicemico. La mossa corretta è di non abusarne, ma di limitarli a uno al giorno, bilanciandoli sempre con alimenti a basso IG per favorire una digestione più lenta e regolare. Inoltre, come detto sopra, la scelta alimentare dovrebbe sempre considerare l’insieme del piatto e non concentrarsi su un singolo ingrediente.

Un esempio pratico: se per pranzo scegliamo un piatto di pasta o riso, è utile abbinarlo a legumi come i fagioli che hanno un IG basso. Questo abbinamento aiuta a ridurre l’impatto glicemico complessivo del pasto. Ancora meglio, per ogni pasto, associare i carboidrati a una fonte proteica (come pesce, carne, uova o legumi) e verdure fresche o frutta. Un esempio semplice per la colazione potrebbe essere: se consumi dei cornflakes ad alto IG, abbinali a uno yogurt magro e a una porzione di frutta come una pera o dei frutti rossi. In questo modo, non solo bilanci l’indice glicemico, ma arricchisci anche il pasto con proteine e fibre sazianti.