Indice glicemico degli alimenti: cos’è, tabella e cosa mangiare
Indice glicemico degli alimenti: scopri la tabella con i cibi che puoi mangiare per controllare la glicemia e prevenire il rischio del diabete
Quando si parla di dimagrimento e prevenzione del diabete, l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Molti pensano che eliminare quasi completamente i carboidrati dalla dieta sia la soluzione più efficace, ma questo approccio non è necessariamente il più salutare o sostenibile a lungo termine. Le linee guida alimentari più diffuse raccomandano che i carboidrati costituiscano circa il 50% della nostra dieta, ma la chiave è scegliere i carboidrati giusti.
Per fare scelte alimentari più sane, è importante conoscere due concetti chiave: indice glicemico (IG) e carico glicemico (CG). Questi due parametri, infatti, ci aiutano a capire come i carboidrati influenzano i livelli di glicemia nel sangue e come gestirli per evitare picchi insulinici che, nel lungo periodo, potrebbero favorire l’accumulo di grasso e l’insorgenza di malattie come il diabete di tipo 2 e patologie cardiovascolari.
In questo articolo trovi consigli utili per imparare a scegliere gli alimenti che non alzano la glicemia, aumentano il senso di sazietà e aiutano a ritrovare la forma fisica.
Indice glicemico e carico glicemico degli alimenti: cosa sono
L’indice glicemico misura la velocità con cui un alimento contenente carboidrati fa aumentare i livelli di glucosio nel sangue dopo il suo consumo. L’IG è espresso con un numero che va da 0 a 100, dove 100 rappresenta l’IG del glucosio puro o del pane bianco.
Un alimento con un IG alto, come il pane bianco o le patate, provoca un rapido aumento della glicemia, mentre un alimento con un IG basso, come i legumi o i cereali integrali, porta a un innalzamento più graduale della glicemia. Sebbene gli alimenti con un indice glicemico alto non debbano essere eliminati dalla dieta, è consigliabile consumarli con moderazione, soprattutto in presenza di diabete o in caso di sovrappeso. Inoltre, l’effetto di un alimento sul livello di glicemia può essere attenuato se combinato con altri cibi ricchi di fibre o proteine, che rallentano l’assorbimento dei carboidrati.
Mentre l’indice glicemico misura solo la velocità con cui un alimento aumenta la glicemia, il carico glicemico tiene conto anche della quantità di carboidrati presenti in una porzione di cibo. Il CG è quindi un indicatore più completo dell’impatto di un alimento sulla glicemia. Si calcola moltiplicando l’IG di un alimento per la quantità di carboidrati presenti in una porzione, diviso per 100. Il carico glicemico consente quindi di avere una stima più accurata dell’effetto di un alimento sulla glicemia, considerando sia la qualità che la quantità dei carboidrati.
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Indice glicemico degli alimenti: le tabelle suddivise per categoria
Ecco una tabella completa dell’indice glicemico (IG) di una vasta gamma di alimenti, suddivisi per categorie in base al loro effetto sulla glicemia: alto, medio e basso.
- Alto IG (100-70): gli alimenti ad alto indice glicemico causano un rapido aumento dei livelli glicemici. È consigliabile limitarne il consumo, soprattutto per chi ha problemi di glicemia o diabete.
- Medio IG (70-50): gli alimenti con un IG medio hanno un impatto moderato sulla glicemia. Possono essere consumati con moderazione.
- Basso IG (50-0): gli alimenti a basso indice glicemico rilasciano glucosio lentamente nel sangue, evitando picchi glicemici. Sono preferibili per una dieta sana e bilanciata.
INDICE GLICEMICO CEREALI
- Avena decorticata 42
- Bulgur cotto 48
- Cous cous 65
- Farro 55
- Grano tenero 41
- Grano duro 41
- Grano saraceno 54
- Mais 53
- Miglio 71
- Orzo perlato 25
- Riso brillato arborio 69
- Riso basmati 58
- Riso integrale 56
- Riso a grani lunghi 56
- Riso parboiled 64
- Segale 34
- Tapioca cotta 71
INDICE GLICEMICO CEREALI PER LA COLAZIONE
- Bastoncini di crusca 30
- Bastoncini di crusca con frutta essiccata e avena 39
- Fiocchi di frumento integrale con crusca 74
- Fiocchi di frumento integrale 37
- Cereali in fiocchi al cioccolato 77
- Cornflakes classici 90
- Cornflakes con nocciole 72
- Cornflakes al cioccolato 55
- Cereali misti in fiocchi 66
- Muesli base 40
- Fiocchi d’avena 50
- Frumento soffiato 67
- Riso soffiato con zucchero e miele 87
INDICE GLICEMICO PASTA
- Fettuccine all’uovo 40
- Linguine 49
- Pasta di grano duro tipo maccheroni 48
- Pasta secca di grano duro 55
- Pasta secca di semola integrale 40
- Pasta fresca di farina bianca 70
- Pasta fresca di semola 55
- Pasta fresca di grano duro integrale 35
- Pasta di farina di riso 80
- Spaghetti poco cotti 55
- Spaghetti di grano duro integrali al dente 42
INDICE GLICEMICO FARINA, PANE E PRODOTTI DA FORNO
- Bagel 70
- Biscotti frollini 63
- Biscotti secchi 63
- Cracker 73
- Farina bianca di grano tenero 70
- Focaccine 80
- Grissini 69
- Fette biscottate 66
- Pane di farina bianca 70
- Pane tipo baguette 90
- Pane bianco senza glutine 80
- Pane di Altamura 54
- Pane con farina di grano saraceno 50
- Pane ai cereali misti 49
- Pane integrale di segale 41
- Pizza margherita 65
INDICE GLICEMICO LEGUMI
- Ceci in scatola 42
- Ceci secchi 28
- Fagioli neri 28
- Fagioli all’occhio 42
- Fagioli neri messicani 30
- Fagioli cannellini cotti 31
- Fagioli cannellini in scatola 45
- Fagioli borlotti freschi 40
- Fagioli borlotti in scatola 52
- Fagioli borlotti secchi 28
- Fagioli di soia cotti 20
- Fagioli di soia in scatola 14
- Fagiolini freschi 10
- Fagiolini surgelati 15
- Fave fresche 15
- Lenticchie in scatola 44
- Lenticchie rosse 26
- Lenticchie verdi 30
- Piselli freschi 54
- Piselli secchi 22
- Piselli surgelati 48
INDICE GLICEMICO PATATE
- Patate bianche al vapore 65
- Patate bollite con buccia 65
- Patate bollite senza buccia 70
- Patate al forno 85
- Patate cotte al microonde 82
- Patate fritte 70
- Patate fritte in busta 72
- Patate novelle 62
- Patate dolci 61
- Purè di patate 74
INDICE GLICEMICO VERDURA
- Asparagi 10
- Barbabietola rossa 64
- Bietola 15
- Broccoli 10
- Carote crude 47
- Carote cotte 80
- Cavolfiore 10
- Cavolini di Bruxelles 10
- Cavolo 10
- Cetriolo 10
- Finocchio 10
- Germogli 10
- Insalata 10
- Melanzane 10
- Oliva 10
- Peperoni 10
- Pomodori maturi 35
- Porri 10
- Ravanello 10
- Scalogno 10
- Sedano, gambo 10
- Spinaci 10
- Zucchine 10
- Zucca 75
INDICE GLICEMICO LATTE E DERIVATI
- Latte condensato, con zucchero 55
- Latte intero 31
- Latte scremato 32
- Mozzarella 10
- Ricotta 10
- Yogurt magro 20
- Yogurt magro zuccherato 25
- Yogurt intero 30
- Yogurt magro ai frutti 34
- Latte di soia 44
- Yogurt di soia alla frutta 50
INDICE GLICEMICO FRUTTA
- Albicocca 57
- Ananas 60
- Anguria 72
- Arancia 42
- Avocado 10
- Banana 52
- Cachi 60
- Castagne 62
- Ciliegia 22
- Fichi 55
- Fragola 40
- Kiwi 58
- Lampone 33
- Limone 10
- Litchi 50
- Mandarino 30
- Mango 51
- Maracuja 30
- Mela 42
- Melagrana 35
- Melone 72
- Mirtilli 50
- Nespole 56
- Noce di cocco 45
- Papaia 59
- Pera 38
- Pesca 42
- Pompelmo 25
- Prugna 45
- Susina 50
- Uva 49
INDICE GLICEMICO FRUTTA SECCA E SEMI
- Albicocca essiccata 33
- Arachidi 10
- Anacardi 10
- Fichi secchi 67
- Mandorle 10
- Mela essiccata 29
- Noci 10
- Nocciole 10
- Pinoli 10
- Pistacchi 10
- Prugne secche 60
- Semi di girasole, papavero, lino 35
- Uva sultanina 60
INDICE GLICEMICO DOLCI
- Cannoli alla crema 39
- Cioccolato fondente oltre il 70% di cacao 30
- Crema nocciola cacao 33
- Croissant 67
- Dolcetti alle mele 44
- Dolcetti alla crusca 60
- Frutti canditi con zucchero 65
- Gelatina di mela cotogna 65
- Gelato alla vaniglia o al cioccolato 61
- Krapfen 80
- Marmellata 65
- Marmellata senza zucchero 51
- Pasta di mandorle 50
- Sorbetto con zucchero 65
- Torta paradiso 67
- Torta al cioccolato 40
- Torta alla vaniglia 42
- Torta di carote 62
- Panettone 70
- Popcorn dolci 86
- Wafer 74
INDICE GLICEMICO ZUCCHERO E DOLCIFICANTI
- Succo d’agave 11
- Fruttosio 19
- Glucosio 100
- Miele 55
- Lattosio 46
- Maltosio 100
- Saccarosio 68
- Sciroppo d’acero 65
INDICE GLICEMICO BEVANDE
- Arancia spremuta, con zucchero 44
- Bevande con sali minerali 78
- Bibita con caramello e caffeina 53
- Bibita gasata a base di succo d’arancia e zucchero 68
- Caffè senza zucchero 0
- Cappuccino, con zucchero 42
- Frullato ai frutti di bosco 33
- Succo d’arancia industriale 48
- Succo di mela non zuccherato 40
- Succo d’ananas non zuccherato 46
- Succo di mirtillo non zuccherato 50
- Succo d’uva non zuccherato 52
- Tè senza zucchero 0
INDICE GLICEMICO BEVANDE ALCOLICHE
- Birra 66
- Grappa 0
- Limoncello 85
- Marsala 80
- Vermut dolce 60
- Vermut secco 50
- Vino rosso o bianco 0
- Whisky 0
Indice glicemico: i fattori che lo influenzano
L’indice glicemico di un cibo non dipende solo dal suo contenuto di carboidrati, ma anche da come viene trattato, cucinato e combinato con altri alimenti. Per questo quando si valutano gli effetti di un alimento sulla glicemia, è importante considerare non solo il singolo cibo, ma anche altri fattori, tra cui la varietà, il metodo di cottura, l’eventuale grado di maturazione (nel caso della frutta) e la quantità e la combinazione degli ingredienti.
- Grado di maturazione: l’indice glicemico di alcuni frutti, come le banane, aumenta con la maturazione. Quando la frutta è ben matura, gli amidi presenti si trasformano in zuccheri semplici, rendendo l’alimento più zuccherino e con un IG maggiore.
- Varietà dell’alimento: un esempio sono le mele verdi (Granny Smith) che hanno un indice glicemico inferiore rispetto a quelle rosse (Red Delicious). Ciò è dovuto a differenti livelli di zuccheri, amidi e fibre.
- Cottura: un riso cotto al vapore ha un IG più basso rispetto a una bollitura. Temperature e durata della cottura possono alterare la struttura degli amidi, rendendoli più digeribili e quindi aumentando l’impatto che hanno sulla glicemia. Un altro esempio riguarda la pasta: se cotta al dente ha un IG inferiore rispetto alla pasta troppo cotta.
- Quantità e combinazione: un alimento ad alto indice glicemico, come il pane bianco, può avere un impatto glicemico inferiore se consumato con proteine o grassi sani, che rallentano l’assorbimento del glucosio.
È importante ricordare inoltre che non sempre un cibo con basso indice glicemico è automaticamente corretto per la dieta. È fondamentale considerare anche il contenuto nutrizionale dei diversi alimenti che compongono il piatto e soprattutto la percentuale di grassi saturi, del sale e delle fibre presenti. Per esempio le patatine fritte hanno un indice glicemico inferiore rispetto a quelle cotte al forno (perché la presenza di grassi rallenta lo svuotamento gastrico), ma ciò non vuol dire che debbano essere sempre preferite. Al contrario il riso, sebbene sia un cibo ad alto indice glicemico, è molto più salutare rispetto alla crema di nocciole classica che, nonostante l’IG moderatamente basso, è ricca di zuccheri e grassi saturi.
Alimenti a basso e alto indice glicemico: l’impatto sulla salute
L’indice glicemico misura la velocità con cui un alimento aumenta la glicemia, cioè la concentrazione di zuccheri nel sangue. Il parametro di riferimento è il glucosio, che ha un IG pari a 100. Se un alimento ha un IG di 50, significa che la sua capacità di alzare la glicemia è metà rispetto al glucosio, determinando un incremento più lento e graduale dei livelli di zucchero nel sangue. Al contrario, gli alimenti con un alto indice glicemico vengono metabolizzati prima, il che fa sì che il glucosio venga rilasciato rapidamente nel sangue.
Gli alimenti con un IG elevato, come quelli ricchi di zuccheri semplici o preparati con farine raffinate, accelerano il rilascio di glucosio nel sangue. Consumati in eccesso, questi alimenti possono causare un rapido innalzamento dei livelli di zucchero nel sangue, con conseguenze negative per la salute, tra cui:
- aumento del rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari;
- maggiore predisposizione al sovrappeso e all’obesità;
- abbassamento delle energie fisiche e psicologiche;
- accelerazione dei processi di invecchiamento;
- irritabilità, stanchezza e alterazioni dell’umore.
Indice glicemico degli alimenti: alcuni consigli pratici
Per mantenere il benessere generale e prevenire potenziali rischi per la salute, è preferibile consumare alimenti con un indice glicemico più basso, che garantiscono un rilascio graduale di energia e aiutano a mantenere la glicemia stabile nel tempo. Tuttavia, non bisogna cadere nell’errore di demonizzare completamente i cibi ad alto indice glicemico. La mossa corretta è di non abusarne, ma di limitarli a uno al giorno, bilanciandoli sempre con alimenti a basso IG per favorire una digestione più lenta e regolare. Inoltre, come detto sopra, la scelta alimentare dovrebbe sempre considerare l’insieme del piatto e non concentrarsi su un singolo ingrediente.
Un esempio pratico: se per pranzo scegliamo un piatto di pasta o riso, è utile abbinarlo a legumi come i fagioli che hanno un IG basso. Questo abbinamento aiuta a ridurre l’impatto glicemico complessivo del pasto. Ancora meglio, per ogni pasto, associare i carboidrati a una fonte proteica (come pesce, carne, uova o legumi) e verdure fresche o frutta. Un esempio semplice per la colazione potrebbe essere: se consumi dei cornflakes ad alto IG, abbinali a uno yogurt magro e a una porzione di frutta come una pera o dei frutti rossi. In questo modo, non solo bilanci l’indice glicemico, ma arricchisci anche il pasto con proteine e fibre sazianti.
I contenuti sono curati da un’équipe di esperti e terapeuti, guidata dall’esperienza del gruppo Riza, punto di riferimento riconosciuto nel panorama della psicosomatica, della salute mentale e fisica.