5 Sognare un morto come se fosse vivo che ti abbraccia

Sognare un morto che ti abbraccia come se fosse ancora vivo è un’immagine potente e ricca di significato. L’abbraccio nei sogni rappresenta spesso il desiderio di unione, protezione e amore. Se il defunto è una persona cara, l’abbraccio può essere un gesto di riconciliazione con parti di te da cui ti eri allontanato. Dal punto di vista emotivo, può indicare che stai cercando rassicurazione, oppure che stai trovando dentro di te la forza per affrontare una trasformazione. Questo sogno può anche simboleggiare una riconciliazione interiore con te stesso o con certi aspetti della tua vita, forse legati alla persona che è comparsa nel tuo sogno.