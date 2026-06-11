1 Raffale Morelli all'Ebraica Festival

La sofferenza non è un nemico da combattere, ma una voce interiore che chiede ascolto. È questo il cuore del messaggio che Raffaele Morelli porterà domenica 14 giugno all’Ebraica – Festival Internazionale di Cultura di Roma, nell’ambito di un dialogo aperto e coinvolgente insieme a Yarona Pinhas.

L’appuntamento, intitolato Il sentiero della speranza, si terrà alle ore 21.30 al Palazzo della Cultura, in Via Portico d’Ottavia 73, nel cuore dell’Antico Quartiere Ebraico della capitale. Un luogo simbolico per un incontro che esplora uno dei temi più profondi della psicologia contemporanea: il significato nascosto del disagio interiore.

Secondo Raffaele Morelli, ansia, panico e depressione non sono semplicemente il frutto di traumi o di un passato difficile. Sono invece il segnale che qualcosa di nuovo, ancora inesplorato, vuole emergere dentro di noi. La sofferenza, in questa prospettiva, diventa il punto di partenza di una rinascita personale. La chiave non sta nel resistere o nel cercare spiegazioni razionali, ma nell’accogliere ciò che si sente, lasciando spazio alle immagini interiori piuttosto che ai pensieri che frenano e bloccano. Chi riesce a mantenere viva la speranza, anche nei momenti più bui, trova spesso la via verso la guarigione quando meno se lo aspetta.

Un messaggio di grande attualità, in linea con il tema scelto quest’anno dal festival: Tikvàh, che in ebraico significa proprio “Speranza”.