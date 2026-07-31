3 I rimedi naturali contro gli incubi notturni

Esistono diversi rimedi naturali che possono aiutare a ritrovare un riposo più sereno e ristoratore. Ecco i più utilizzati contro gli incubi notturni.

Erbe rilassanti per dormire bene

Tra i rimedi più efficaci troviamo alcune piante officinali note per le loro proprietà calmanti. Il biancospino, la melissa e il tiglio favoriscono il rilassamento del sistema nervoso e aiutano ad allontanare ansia e tensioni prima di andare a dormire. Possono essere assunte in tisana: basta un cucchiaino di erba essiccata in una tazza d’acqua calda, da lasciare in infusione per circa 10 minuti e poi filtrare. Anche la camomilla, la passiflora e la valeriana sono ottime alleate per chi soffre di disturbi del sonno legati allo stress o all’agitazione notturna.

Fiori di Bach per l’equilibrio emotivo

I fiori di Bach sono un rimedio naturale che lavora sulle emozioni e può risultare utile in caso di incubi legati a paure inconsce o stress. Questi rimedi floreali possono essere assunti in gocce sotto la lingua o diluiti in acqua, fino a quattro volte al giorno, secondo le indicazioni di un esperto. Di seguito ecco i più indicati.

Rock Rose , per gli incubi legati al terrore o agli attacchi di panico.

, per gli incubi legati al terrore o agli attacchi di panico. Aspen , utile quando gli incubi hanno un’origine indefinita o quando si ha paura del buio o dell’ignoto.

, utile quando gli incubi hanno un’origine indefinita o quando si ha paura del buio o dell’ignoto. Rescue Remedy, una combinazione di 5 fiori utile in situazioni di emergenza o forte tensione, anche prima di andare a dormire.

Oli essenziali per rilassare mente e corpo

Anche l’aromaterapia può contribuire a favorire un sonno più profondo. L’olio essenziale di lavanda è tra i più noti per le sue proprietà rilassanti: si può diffondere nell’ambiente con un diffusore oppure aggiungere a un olio vegetale (come quello di mandorle dolci o di jojoba) per un massaggio serale da fare su tempie, nuca o sulla pianta dei piedi. Altri oli efficaci sono l’olio essenziale di arancio dolce, dal profumo avvolgente e rasserenante, e l’olio essenziale di sandalo, utile quando gli incubi sono associati a conflitti interiori profondi.