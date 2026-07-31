Incubi notturni negli adulti: significato, cause e rimedi naturali
Scopri le cause più comuni degli incubi notturni negli adulti e i migliori rimedi naturali per dormire meglio e ritrovare un sonno più sereno e riposante
Gli incubi notturni, specie se ricorrenti, possono rovinare il sonno e lasciare un senso di disagio che si trascina anche durante il giorno. Non si tratta solo di brutti sogni: spesso segnalano un blocco profondo nella nostra esistenza, qualcosa che l’inconscio cerca di portare alla luce. Quando vengono ignorati, però, possono aprire le porte all’ansia, all’insonnia e a un senso di inquietudine. In questo articolo esploriamo le cause più comuni degli incubi negli adulti e vediamo cosa fare per tornare a dormire bene attraverso rimedi naturali e consigli pratici.
Incubi notturni negli adulti: significato e cause
A tutti può capitare, ogni tanto, di fare un incubo. Ma ci sono persone che attraversano periodi in cui questi sogni disturbanti si presentano ogni notte, con una frequenza tale da lasciare strascichi anche nella vita diurna, con ansia, stanchezza, nervosismo, fino alla paura di andare a dormire.
Il sogno, per il cervello e per il corpo, è una realtà concreta: le emozioni vissute nel sogno sono autentiche, a volte più intense di quelle sperimentate nella veglia. Gli incubi ricorrenti sembrano segnalare che qualcosa di vitale e profondo è stato toccato, qualcosa che la mente cosciente fatica ad affrontare. Il contenuto onirico appare paradossale, simbolico, fuori dall’ordinario, ma viene vissuto con la stessa intensità di un’esperienza realmente accaduta.
Secondo l’ipotesi psicologica più accreditata, gli incubi sono messaggi dell’inconscio, che cerca di portare alla luce contenuti rimossi o non elaborati: paure, conflitti, desideri o bisogni repressi. Per farsi ascoltare, l’inconscio usa un linguaggio potente, carico di simboli, che spesso prende la forma dell’incubo proprio perché rompe la “normalità” e ci costringe a fermarci.
Ecco altre cause degli incubi notturni negli adulti.
- Stress prolungato, preoccupazioni costanti, ansia generalizzata.
- Disturbi del sonno (come apnea notturna o insonnia).
- Depressione o stati di forte angoscia.
- Uso di sostanze eccitanti o farmaci che interferiscono col sonno.
- Stimolazioni eccessive a carico del cervello nelle ore serali (lavoro intellettuale fino a tarda sera, utilizzo di cellulari, computer ecc.)
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Fare incubi tutte le notti: i consigli per smettere
Gli incubi notturni possono essere l’espressione di ansie, paure, emozioni represse o tensioni troppo forti, che il cervello cerca di elaborare durante il sonno. Vediamo alcuni accorgimenti quotidiani che possono essere d’aiuto per ridurre la frequenza dei sogni disturbanti e dormire serenamente.
Non sovraccaricare la fantasia
La mente, soprattutto nelle ore serali, è più sensibile agli stimoli. Evita per un periodo film horror, thriller, noir, musica inquietante e anche i videogiochi. Allo stesso modo, cerca di non cenare con cibi pesanti (come pietanze molto condite o fritte) e di non assumere sostanze stimolanti (come alcol o caffè), che possono disturbare il sonno. Prepara la tua serata con piccoli rituali rilassanti: un bagno caldo, una tisana, luci soffuse e letture leggere e tranquille. Anche tenere lontani smartphone e dispositivi elettronici per almeno mezz’ora prima di coricarsi aiuta la mente a rallentare e a prepararsi al sonno notturno.
Indaga il senso simbolico degli incubi
Gli incubi non vanno sempre visti come nemici da combattere, ma come messaggi dell’inconscio che vogliono dirci qualcosa di noi di importante, che forse abbiamo trascurato. Prendere l’abitudine di tenere un diario dei sogni può aiutare a individuare ricorrenze, emozioni o simboli significativi. Prova a chiederti: “Cosa mi sta dicendo questo sogno?” o “A cosa può assomigliare questa situazione nella mia vita reale?”. Questo esercizio può trasformare l’incubo in un alleato per accrescere la consapevolezza di sé e comprendere quali sono i nostri bisogni più intimi. Se senti la necessità di approfondire, puoi valutare anche un percorso di psicoterapia che possa accompagnarti nella comprensione più profonda del tuo mondo onirico.
Cambia qualcosa nella tua vita quotidiana
Anche una piccola variazione nella tua routine può avere un effetto benefico sul piano psicologico. Per esempio, puoi cambiare il percorso che fai per andare al lavoro, concederti una colazione diversa, comprare un oggetto che ti dà gioia, scrivere a qualcuno che non senti da tempo. Questi piccoli gesti comunicano al tuo inconscio che sei aperto al cambiamento e che qualcosa si sta muovendo. Può essere utile anche introdurre pratiche che aiutino a ritrovare un centro interiore, come la meditazione guidata, la scrittura creativa, il tai chi o lo yoga. Il corpo e la mente si armonizzeranno e anche i sogni si faranno più quieti.
I rimedi naturali contro gli incubi notturni
Esistono diversi rimedi naturali che possono aiutare a ritrovare un riposo più sereno e ristoratore. Ecco i più utilizzati contro gli incubi notturni.
Erbe rilassanti per dormire bene
Tra i rimedi più efficaci troviamo alcune piante officinali note per le loro proprietà calmanti. Il biancospino, la melissa e il tiglio favoriscono il rilassamento del sistema nervoso e aiutano ad allontanare ansia e tensioni prima di andare a dormire. Possono essere assunte in tisana: basta un cucchiaino di erba essiccata in una tazza d’acqua calda, da lasciare in infusione per circa 10 minuti e poi filtrare. Anche la camomilla, la passiflora e la valeriana sono ottime alleate per chi soffre di disturbi del sonno legati allo stress o all’agitazione notturna.
Fiori di Bach per l’equilibrio emotivo
I fiori di Bach sono un rimedio naturale che lavora sulle emozioni e può risultare utile in caso di incubi legati a paure inconsce o stress. Questi rimedi floreali possono essere assunti in gocce sotto la lingua o diluiti in acqua, fino a quattro volte al giorno, secondo le indicazioni di un esperto. Di seguito ecco i più indicati.
- Rock Rose, per gli incubi legati al terrore o agli attacchi di panico.
- Aspen, utile quando gli incubi hanno un’origine indefinita o quando si ha paura del buio o dell’ignoto.
- Rescue Remedy, una combinazione di 5 fiori utile in situazioni di emergenza o forte tensione, anche prima di andare a dormire.
Oli essenziali per rilassare mente e corpo
Anche l’aromaterapia può contribuire a favorire un sonno più profondo. L’olio essenziale di lavanda è tra i più noti per le sue proprietà rilassanti: si può diffondere nell’ambiente con un diffusore oppure aggiungere a un olio vegetale (come quello di mandorle dolci o di jojoba) per un massaggio serale da fare su tempie, nuca o sulla pianta dei piedi. Altri oli efficaci sono l’olio essenziale di arancio dolce, dal profumo avvolgente e rasserenante, e l’olio essenziale di sandalo, utile quando gli incubi sono associati a conflitti interiori profondi.
Incubi notturni ricorrenti negli adulti
Ecco quali sono alcuni degli incubi notturni più comuni negli adulti.
- Sognare rettili, insetti, figure mostruose o deformi
- Sognare un abbandono, una perdita o una separazione
- Sognare di cadere nel vuoto, di trovarsi al buio
- Sognare di non riuscire a urlare, di sentirsi paralizzati
- Sognare di essere inseguiti, di morire, di ammalarsi
- Sognare scene lugubri, presenze fantasmatiche
- Sognare di commettere o subire atti raccapriccianti
- Sognare parenti defunti in atteggiamenti ostili
- Sognare di essere traditi dal partner
collabora con la redazione Riza dal 2020, occupandosi sia delle riviste cartacee che dei contenuti online.