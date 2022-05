VIDEO 'Pordenone Pensa': vi aspetto alla mia conferenza

Il 7 giugno 2022 alle 20.30, presso il chiostro della biblioteca civica di Pordenone, sarò ospite del festival “PordenonePensa”, dove terrò una conferenza dedicata all'autostima, tema del mio ultimo libro Quella maledetta paura di non essere all’altezza. Ricordo un incontro simile che tenni qualche anno fa sempre in Friuli Venezia Giulia, ma a Gorizia. Il teatro era troppo piccolo per poter ospitare tutte le persone che avrebbero voluto partecipare, tanto che io uscii fuori a dialogare con chi non era potuto entrare. Mi ripromisi di tornare ed ecco l’occasione...

La mia conferenza sarà accompagnata, sotto forma di intervista, da Giordano Bruno Guerri, Direttore del Festival. Credo che questo sia il modo migliore per parlare di cosa possiamo fare in pratica quando quella paura che dà il titolo al libro compare nelle nostre vite. Molte persone mi hanno detto che prima di incontrarmi non conoscevano la psicologia, la psicoterapia come la intendo io. In verità, quel che propongo proviene da tradizioni antichissime, rielaborate in tanti anni di lavoro. Chi mi ha insegnato di più? I miei maestri e i miei pazienti. Soprattutto, mi ha sempre animato la ricerca di una visione non convenzionale della psiche e dei suoi disagi. Per questo, l’autostima di cui parleremo nella conferenza non sarà quella del miglioramento, dell’essere più forti o più brillanti, ma dell’imparare a stare con noi stessi. Farlo ha dei codici, delle regole di cui parlerò. Vi aspetto a Pordenone!

Clicca qui per tutte le informazioni su come partecipare.