Vitamina C, l’alleato delle tue difese immunitarie

Per supportare il sistema immunitario e contrastare i malanni di stagione si può contare sul contributo di integratori a base di Vitamina C, in particolare, quelli con fosfolipidi di soia che, creando strutture liposomiali, ne facilitano l’ingresso fin dentro le tue cellule

Se c'è un periodo nel quale occorre dare un supporto in più alle nostre difese immunitarie, quello è novembre. Nel cuore dell'autunno, abbassamento delle temperature, umidità, vento e pioggia mettono a dura prova l'organismo, che quest'anno risente anche di un surplus di stress provocato dall'epidemia in corso. Sappiamo tutti, del resto, quanto sia importante oggi evitare di ammalarsi di quelle malattie da raffreddamento che possono essere favorite da un funzionamento non adeguato del sistema immunitario.

Fai sempre scorta di Vitamina C

Fra le sostanze che contribuiscono maggiormente alla sua efficienza, un ruolo rilevante è giocato dall'acido ascorbico, meglio noto come Vitamina C. La scienza lo sa da tempo: grazie alle sue spiccate proprietà antiossidanti, questa vitamina è un alleato fondamentale delle nostre difese, proteggendo le cellule dallo stress ossidativo e riducendo stanchezza e affaticamento.

Lipidic Vitawin C, la Vita che C piace Lipidic Vitawin C GUNA è un integratore alimentare a base di Vitamina C di origine vegetale, ottenuta da amido di mais, con Fosfolipidi da Soia OGM free, in capsule di gelatina vegetale da tapioca naturalmente fermentata in Pullulan, senza glutine e adatto anche a vegani.

Non solo: la Vitamina C contribuisce alla fisiologica formazione del collagene, sostanza indispensabile per la normale funzione di pelle, denti, gengive e ossa. È importante quindi assumerla costantemente attraverso un’alimentazione varia ed equilibrata (ne sono ricchi alcuni frutti e verdure freschi), e nei casi di insufficiente assunzione o aumentato fabbisogno, si può ricorrere all’utilizzo degli integratori alimentari a base di questa sostanza.

Scegli gli integratori più adatti a te

Sul mercato è disponibile una vasta offerta di integratori a base di Vitamina C tra cui puoi scegliere. Alcuni di questi associano la Vitamina C a fosfolipidi di origine vegetale. Grazie alle loro caratteristiche fisico-chimiche, i fosfolipidi, in soluzione acquosa, si organizzano spontaneamente in strutture note come Liposomi. Questi ultimi sono in grado di intrappolare, al loro interno, molecole idrofile, proprio come la Vitamina C, facilitandone il transito attraverso la membrana cellulare. Anche con l’aiuto di questi integratori di origine vegetale, puoi garantirti tutta la Vitamina C necessaria a far funzionare, in modo fisiologico, il sistema immunitario al meglio delle sue possibilità. Oggigiorno, è più importante che mai!