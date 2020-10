Sonno disturbato? C'è una novità naturale per te

Il sonno è una delle attività più importanti e naturali della nostra vita: dovremmo trascorrere un terzo dell'esistenza dormendo, eppure solo in Italia ben 9 milioni di persone soffrono di insonnia cronica e quasi la metà della popolazione accusa diversi episodi di insonnia durante l'anno. Si tratta di un problema da non sottovalutare, perché dalla qualità del sonno può dipendere una parte importante del nostro benessere. Dormire bene stimola la maturazione cerebrale, contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario e di quello cardiovascolare, ed è indispensabile per la concentrazione, l'apprendimento, la memoria, e anche per il tono dell'umore: chi dorme male, difficilmente vive sereno...

Le regole d'oro per dormire bene

Negli ultimi anni, gli studi scientifici sul sonno si sono moltiplicati proprio a causa della natura epidemica dell'insonnia, che le preoccupazioni legate all'emergenza Covid-19 hanno contribuito ad aggravare ulteriormente. Moltissime ricerche condotte al fine di capire quale possa essere l’approccio più corretto in questi casi convergono su un punto: agire sullo stile di vita. Poche e semplici le regole da seguire: praticare una moderata ma regolare attività fisica, mangiare sano e leggero soprattutto la sera, evitare tv e ogni altro schermo un'ora prima di coricarsi, alzarsi alla stessa ora anche nei giorni di riposo per innescare una benefica routine. Infine, adottare un rituale di addormentamento che ci accompagni dolcemente fra le braccia di Morfeo...

È naturale voler dormire bene Nutri'Notte, integratore alimentare con formula innovativa che associa 3 componenti: Melissa, per facilitare l'addormentamento e migliorare la qualità del sonno; Semi d'uva ricchi in polifenoli, per la loro azione antiossidante e Magnesio, che contribuisce alle normali funzioni psicologiche ed è coinvolto nel normale funzionamento del sistema nervoso.30 capsule di origine vegetale. Senza glutine, senza lattosio e adatto ai vegani. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso leggere le avvertenze riportate sulla confezione.

Ma ci sono altre cose che possiamo fare per aiutarci a ritrovare un sonno di qualità. Possiamo ad esempio provare ad aiutare il nostro organismo a ritrovare il giusto riposo arricchendo la nostra alimentazione con integratori alimentari, meglio se a base di ingredienti naturali, capaci di supportare il nostro organismo con sostanze e nutrienti utili a ripristinare il corretto ciclo sonno-veglia. Ne esistono molti sul mercato, ma non tutti hanno la capacità di garantire qualità e concentrazione dei principi attivi, completa naturalità dei componenti ed essere adatti a tutti.

La natura in soccorso del buon sonno

Quali sono le sostanze che rendono un integratore alimentare in grado di favorire il sonno in maniera davvero efficace? In primo luogo il magnesio: questo minerale è un antistress naturale che promuove il rilassamento psicofisico contribuendo alla corretta trasmissione degli impulsi nervosi. C'è poi la melissa, vero toccasana per il sonno, le cui qualità "pro- addormentamento" sono state più volte confermate dalla scienza. La vera novità che caratterizza i prodotti di ultimissima generazione sono però i polifenoli contenuti nei semi dell'uva. Ricchissime di antiossidanti, queste sostanze aiutano il cervello, stressato dall'insonnia a funzionare al meglio, ripristinando le normali funzioni cognitive, fra le quali la memoria. L’unione di questi tre componenti, disponibili in un unico prodotto, può essere la risposta giusta ai tuoi problemi di sonno.

Esistono formulazioni complete di tutti e tre, adatte anche ai vegani e agli intolleranti al glutine. Grazie a loro, potrai dire addio a notti agitate e risvegli improvvisi: la qualità della tua vita prenderà il volo!