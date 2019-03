Pelle giovane e luminosa: ecco gli integratori per essere più bella

Nel cuore di ogni donna, c'è un desiderio che non va trascurato: apparire bella, giovane e attraente il più a lungo possibile. Non si tratta di frivolezza o superficialità, perché l'aspetto estetico riguarda la nostra autostima, la nostra salute, persino il benessere interiore, che si manifesta in primo luogo sulla pelle, primo e più importante biglietto da visita. La pelle, specie quella del viso, è come un racconto: se è spenta oppure opaca narra certe cose di noi, se è splendente e luminosa ne dice altre. Quest'organo preziosissimo ci riveste completamente, ci protegge dagli agenti patogeni, regola la temperatura ma, proprio perché "opera" in costante contatto con il mondo esterno, è anche la parte del corpo più sensibile agli attacchi dello stress, dell'inquinamento e del tempo che passa.

Giovane più a lungo! Hyaluronic Face Lift Complex

Sostiene i tessuti cutanei

Distende le rughe

Stimola la produzione di Acido Ialuronico e Collagene

Dona elasticità e protezione

La linea Integratore alimentare, Crema viso antietà, Crema antirughe contorno occhi, Maschere viso monouso, Black Mask Peel-Off

Le sostanze della bellezza e del benessere

Per tutti questi motivi, la cosmesi è una scienza senza età: fin dai tempi più remoti le donne di ogni cultura e latitudine dedicano tempo e attenzione alla bellezza della loro pelle, attraverso mille prodotti estetici non sempre efficaci. Per fortuna, oggi la scienza sa dirci con precisione quali siano le sostanze fondamentali per il benessere e la bellezza della pelle: fra queste, un posto in prima fila lo meritano il collagene e l'acido ialuronico. Il collagene "lega" fra loro le fibre che formano la struttura del derma, uno degli strati che costituiscono la pelle. Dal collagene dipende la morbidezza della cute: con l'avanzare dell'età, la produzione naturale di questa sostanza diminuisce e questo spiega la comparsa dei segni del tempo, specie sul volto. L'acido ialuronico si trova invece nello strato più profondo della pelle, presiede alla produzione del collagene stesso, ed è essenziale per il mantenimento della resistenza e della forma della pelle stessa. Anche la sua diminuzione ha a che vedere con l'invecchiamento, nonché con l'eccessiva esposizione alla luce solare.

Regala alla tua pelle anni di splendore

Potenziare le riserve di collagene e acido ialuronico è quindi fondamentale per mantenere efficace il processo di rinnovamento cellulare, ma in concreto come si fa? Il consumo di alcuni cibi proteici e di alimenti antiossidanti ricchi di vitamine e minerali può aiutare, ma spesso non basta. Per fortuna oggi esistono in commercio ottimi integratori alimentari in grado di supplire efficacemente alla carenza di produzione di collagene e acido ialuronico. Attenzione: affinché questi prodotti siano davvero utili, devono contenere altre sostanze capaci di veicolarne al meglio l'assorbimento da parte del corpo, o di stimolarne la produzione autonoma. Una di queste si chiama glucosamina (o più precisamente n-acetil D- glucasoamina), uno dei precursori dell'acido ialuronico, ottimo nell'aiutare il nostro organismo a produrne da solo quantità sufficienti. Un raffinato processo chimico chiamato idrolisi è poi fondamentale per far si che il collagene sia assorbito completamente e si renda immediatamente disponibile. Un utilizzo quotidiano di questi integratori, facilmente solubili in acqua, è il regalo più prezioso che possiamo fare alla nostra pelle. Lei ci ringrazierà, restituendoci quella luminosità e quella bellezza che tutte vogliamo!

Articolo in collaborazione con GDP S.r.l.