Molti dei nostri disagi nascono dal fatto che abbiamo un rapporto persecutorio con noi stessi: ci giudichiamo troppo, non ci andiamo mai bene, ci facciamo del male. Questo è il modo abituale che abbiamo di vivere i ricordi, i rancori, le ferite del passato. Un modo giudicante, che mina la nostra autostima: ricordare con rabbia fa male alla salute, soprattutto a quella del cervello. Che cosa puoi fare dunque nella vita? Puoi continuare a “rinfacciarti” quello che hai sbagliato, in un'eterna auto condanna, o fare quello che la saggezza di ogni tempo ha sempre suggerito: guardare altrove. Proprio così: Io posso guardare distraendomi. Guardo un fiore, per esempio: il problema è sempre lì, ma io sto guardando il fiore e la prospettiva inevitabilmente cambia. L’altra cosa fondamentale da fare è “ricordarsi dell’adesso”: ci sono i problemi ma io sono qui adesso. Del resto, uno dei cardini del pensiero Taoista consiste proprio nel guardare le cose che ci accadono come a onde del mare che sfuggono e sapere che niente rimane se noi non lo facciamo rimanere. Occorre conquistare quella che per il pensiero cinese è la nudità e dirsi: oggi cosa elimino? In primo luogo, l’artificialità, la superficialità che troppo spesso cattura e vampirizza le nostre vite…

Cambiamenti: la “mente colorata” fa superare le crisi

Molti disagi e sofferenze psicologiche nascono dal fatto che pretendiamo sempre stabilità e sicurezza. Ma la vita non è monocromatica: tutto muta, segue i suoi cicli. Cambia colore! Solo una mente cangiante può trasformare i problemi in svolte miracolose.

Psicosomatica: quando trattenersi troppo fa ammalare

Ipertensione, dermatiti, cefalea hanno un tratto in comune: una diffusa tendenza a trattenere emozioni o sentimenti considerati sconvenienti. Scopriamo nel dettaglio cosa accade e come intervenire.

Relazioni vincenti: l’arte di affermarsi è a portata di mano

Molti sperano nel successo non come conseguenza delle proprie qualità, ma “per farla vedere agli altri”. È un senso di rivalsa che nasce dalla disistima. Quando lo smonti la via della realizzazione è aperta!

Reflusso e gastrite: spegnili con i rimedi verdi

Sono tra i disturbi più diffusi e fastidiosi. In genere li tamponiamo con i farmaci, ma l’origine psicosomatica suggerisce di andare più a fondo. Scopriamo perché arrivano e come aiutarli ad andare via.

Cioccolato: il gusto amaro che nasconde preziose virtù

Usato dai Maya per resistere alla fatica, oggi sappiamo che, nella sua versione nera e non sofisticata, contiene sostanze benefiche per il corpo e per l’umore. Facciamo il punto.

Cosmetici: sei sicura di ciò che metti sulla pelle?

Cosmetici, creme, rossetti, smalti: ne usiamo in quantità spesso senza accorgercene. E non sempre con la giusta attenzione alla qualità del prodotto. Ecco una mini-guida per iniziare a capirci di più.