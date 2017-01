In questo numero di Dimagrire abbiamo dedicato ampio spazio a una delle cause principali del sovrappeso: la noia. Le persone che tendono a ingrassare hanno la mente perennemente “occupata” da due grandi temi: la tendenza a pensare e a ripensare ai problemi (col marito, col partner, coi figli, sul lavoro...) e la sensazione sgradevole della ripetitività, del dover fare sempre le stesse cose, del non sentirsi mai soddisfatti, della noia. Come se una sensazione di vuoto avesse preso il sopravvento togliendoci passioni, interessi e desideri. Bisogna sapere che, al di là di quel che facciamo ogni giorno, è fondamentale riuscire a ritagliarsi uno “spazio” nel quale fantasticare di cose piacevoli....

Una mente appassionata ti fa dimagrire!

Uno studio ha del resto sottolineato come chi durante la giornata pensa a episodi che l’hanno fatto ridere, a cose che l’hanno divertito, oppure dedica tempo ad attività che catturano l’attenzione, per esempio disegnare o scrivere, si stacca automaticamente dal pensiero ossessivo del cibo. Si tratta di un problema che riguarda anche le relazioni. Esistono persone, magari amici di lunga data, con le quali di fatto ci annoiamo: frequentarle ancora per abitudine è dannoso. Occorre cercare di passare il nostro tempo con persone con le quali ci si diverte, senza tenere in vita rapporti ormai logori che stancano l’anima e spingono verso il cibo. Il cervello, liberato dalla routine e dalla noia, mette in atto da solo tutti i meccanismi che favoriscono il dimagrimento. Bisogna fare come i bambini, che quando si annoiano iniziano a giocare. Quando scattano passioni, interessi, desideri, quando frequentiamo le persone giuste, la voglia di mangiare svanisce da sola...

In più, sul nuovo numero di Dimagrire trovi:

Con magnesio e potassio sei subito magra

Questi due minerali sono davvero una coppia eccezionale se devi perdere peso. Magnesio e potassio sono coinvolti direttamente nei meccanismi che ci permettono di bruciare calorie, rinforzano i muscoli e sono necessari per migliorare la gestione dei liquidi corporei, contrastando la ritenzione e favorendo quindi la perdita di peso. Sul numero di questo mese ti spieghiamo come ricaricarti di questi preziosi minerali bruciagrassi, sfruttando al massimo il loro potere dimagrante, a tavola ma non solo.

Un giorno con la dieta paleo: l’antidoto al cibo industriale

Mettere nel piatto il cibo dei paleolitici per perdere peso e stare bene. Scopri la filosofia “paleo”, per provare a disintossicarsi dal cibo confezionato, bandito a favore della naturalità.

Così trasformi la frittata in un piatto light