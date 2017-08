Miriam ci racconta il suo sogno, scrivendo alla rubrica “Curarsi coi sogni”, ospitata sulla rivista Riza psicosomatica. “Cammino insieme ad altre persone in un bosco, finché, ad un certo punto, l’unico modo per arrivare a destinazione è attraversare a gattoni uno strettissimo tunnel. Gli altri avanzano senza esitazione, io rallento, schifata e infastidita dalle ragnatele che aumentano man mano che percorro il tunnel. Vedo grossi ragni che muovono le zampe. Cerco di passare nei punti del cunicolo in cui le ragnatele non ostruiscono il passaggio. All’inizio ci riesco ma, man mano che proseguo, non mi è possibile senza toccarle. In quel momento una sensazione di schifo e paura mi pervade. Cambia lo scenario e arriviamo a una fiera di paese con musica dal vivo. Facciamo un giro e io mi stacco dal gruppo: vedo una persona con cui sono stata per un mese, otto anni fa, e che poi avevo amato di un amore non corrisposto. Lo guardo e trovo il coraggio per compiere un gesto inaspettato: lo sorprendo alle spalle abbracciandolo. Lui rimane stupito. A quel punto mi sento leggera e me ne vado da sola girovagando per la fiera, indossando una gonna vistosa e sentendomi molto sensuale".

Ti aspetta una prova difficile…

Il bosco e il tunnel sono immagini oniriche che rimandano a un passaggio, una sorta di iniziazione che permette, una volta superata, di abbracciare una fase nuova dell’esistenza. Questo cammino comporta delle prove da superare: ragni e ragnatele. Questo insetto ispira una forte sensazione di disgusto e un desiderio di fuga che può nascondere la volontà, da parte della protagonista, di allontanarsi da un legame affettivo soffocante, ma nello stesso tempo rassicurante e protettivo.

Leggi anche: sogni, l'intelligenza notturna

… Che riuscirai a superare!

La scena cambia e Miriam incontra un suo ex, amore non ricambiato, immagine onirica che personifica, da un punto di vista simbolico, il suo desiderio di essere svincolata da ogni rapporto, la sua indipendenza, e lo abbraccia in modo improvviso. Dopo questo incontro si sente più leggera, libera di esprimere tutte le potenzialità creative del femminile rappresentate in sogno dalla gonna vistosa e sensuale. Le immagini oniriche prevedono che dopo un percorso un po’ tortuoso la protagonista troverà il coraggio di stare, almeno un po’ da sola: solo nella solitudine infatti, si può attingere alla totalità di noi stessi e integrare gli aspetti di noi che non conoscevamo, senza alcun vincolo.