Ognuno di noi, uomini e donne, porta dentro di sé una natura unica e inimitabile, un nucleo che agisce da sempre in maniera silenziosa, già allo stadio embrionale. Nell’immaginario comune, però, al termine dei nove mesi di gravidanza veniamo al mondo come creature vergini e indistinte, tutte ancora da formare, fogli bianchi la cui storia sarà plasmata, giorno per giorno, dall’ambiente di appartenenza e dalle esperienze nelle quali incorreremo. In questo modo, però, diventa automatico attribuire a cause esterne, spesso legate alle figure di riferimento, padri e madri in particolare, la principale causa dei nostri problemi. In realtà, la gravidanza non termina nell’utero ma prosegue ogni giorno sostenuta da un principio creatore, da un seme invisibile quanto potente che agisce e si evolve dentro di noi, insieme a noi. Una forza propulsiva destinata a creare ciò che siamo, centro e perno di ogni singolo progetto di vita.

Smetti di cercare alibi e impara ad ascoltarti

Quando stiamo male, ci sentiamo frustrati nelle nostre aspirazioni o bloccati, in qualche modo, in una certa situazione, probabilmente stiamo solo percorrendo la strada sbagliata, in cerca di obiettivi che non ci appartengono e che l’anima, in realtà, non desidera ottenere. Ecco perché le nostre azioni si rivelano spesso vane o fallimentari. Tutto ci sembra complesso, macchinoso, e la mente, in risposta, comincia a formulare scuse, spiegazioni e alibi che inducono a perdere di vista il cuore del problema. Non è colpa di nostro padre o della sua educazione eccessivamente autoritaria se ci sentiamo inetti o remissivi, né del carattere apprensivo e soffocante di nostra madre. Le relazioni vissute influenzano senz’altro l’atteggiamento e la condotta di chi le vive ma non determinano autenticamente il corso della sua vita. Al contrario, quando ci muoviamo in direzione della nostra meta, ossia di quella meta che aderisce pienamente al nostro principio creatore, tutto diventa semplice, fluido, naturale. Gli incontri e le occasioni non si fanno aspettare e le azioni che compiamo ci trasmettono un immediato senso di appagamento e di benessere. Il meccanico fa il meccanico e smette di studiare per diventare ingegnere. La ballerina balla serena senza provare invidia o desiderio per la donna in carriera. Tutto torna a fluire, piacevolmente, naturalmente, come l’acqua di un fiume che scorre nel suo alveo senza incontrare resistenze.