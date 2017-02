Quando siamo in prossimità di un traguardo importante, come il conseguimento di una laurea, capita di rimettere in discussione tutto e di chiederci se abbiamo preso la decisione giusta. È proprio questo il motivo che ha spinto Arianna a scriverci: “ Sono una ragazza di 28 anni. Ho perso mio padre qualche anno fa. Studio farmacia ma a pochi esami dalla laurea sono riuscita finalmente ad ammettere a me stessa che questa non è la mia strada. Questa scoperta mi ha messo in crisi ma nello stesso periodo ho scoperto una passione, la pittura a olio: mi si è aperto un mondo straordinario e magico, in cui sto raggiungendo grandi risultati senza alcuno sforzo e senza sapere nemmeno io come. Sto anche frequentando una scuola di formazione per diventare arte terapeuta e penso di avviare una piccola attività imprenditoriale in questo campo: il mio vero sogno però è quello di realizzare uno spazio creativo in cui adulti e bambini possano divertirsi e giocare assieme proprio attraverso l’arte e la creatività.”

Se nuove passioni riaccendono la vitalità..

Arrivare a un passo dalla meta e accorgersi di aver sbagliato percorso può essere molto frustrante, ma è proprio in questi frangenti che la vita sa regalarci sorprese inaspettate. Nel momento più acuto della sua crisi con l'Università, Arianna scopre finalmente qualcosa che l'appassiona, la pittura. A suo dire, l'incontro con l'arte le sta regalando tante soddisfazioni: sente tornare la voglia di fare, s'iscrive a un corso per arte terapeuta, desidera aprire uno spazio creativo tutto suo. Tutto bene, dunque? Non proprio. A una lettura più attenta, quella che Arianna vive solo come una nuova passione, rivela altro: il suo sogno sembra connesso alla perdita del padre e a un desiderio inconscio, "ricostruire" nello spazio creativo un luogo dove rivivere, pur indirettamente, un rapporto con lui. Sentite come Arianna prosegue il racconto: “ Vorrei sentirmi libera già da ora, ma il pensiero di dover finire gli studi incombe. Mio padre mi ha insegnato il dovere di terminare le cose iniziate, ma l’orgoglio di esserci riuscita mi ricompenserà della sofferenza di questi anni? Ho la sensazione di essere più piegata in due adesso nell’inseguire con fatica qualcosa in cui non credo rispetto alla perdita di mio padre, seppur il dolore non sia mai diminuito e io abbia imparato a viverlo come uno zaino pieno di sassi che porto ogni giorno sulle spalle. Spesso mi ritrovo a immaginare eventi catastrofici che m'impediscono di continuare. Vorrei davvero mollare tutto anche se manca poco, ma ho paura che in futuro l’ombra dell’incompiuto possa perseguitarmi.”