Gisella, una donna di 35 anni, scrive a Riza Psicosomatica per denunciare uno stato di forte crisi personale, che le ha fatto perdere la fiducia in se stessa e negli altri. “Da circa due anni un’amica sta frequentando il mio primo amore, una storia finita quando mi sono invaghita di un altro… ora vederlo con lei ha acceso in me una gelosia morbosa, perché credo sia ancora l'uomo della mia vita e penso non ci saranno più amori simili a quello vissuto con lui.” Stupisce che la storia di Gisella con l’ex sia finita, come lei stessa ricorda nella sua e mail, da oltre 6 anni e che sia stata proprio lei a lasciarlo per un altro. La gelosia che accusa oggi pare quindi del tutto immotivata e, a ben vedere, persino pretestuosa. Infatti, dopo aver precisato di avere già litigato sia con lui che con l’amica aggiunge: “Attualmente sto con un ragazzo che frequento da 6 anni ma ognuno vive ancora a casa sua, non abbiamo vita sessuale e sono ingrassata ben 15 kg; in un momento di crisi, dove ci eravamo lasciati, li avevo persi tutti, poi, tornando insieme li ho riacquistati, ma se per caso ci allontaniamo ne faccio sempre una tragedia.” Ecco svelato il vero problema: una condizione di dipendenza dal compagno attuale che non la gratifica e che nulla ha a che fare con la recente relazione tra l’amica ed il suo ex.

