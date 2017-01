Un potere che aiuta e fa rinascere: ecco cosa possono diventare le immagini che sgorgano spontanee dalla mente di ognuno di noi. Attenzione: non stiamo parlando delle fantasie a occhi aperti o chiusi che spesso facciamo, né delle immagini che compaiono nei sogni. Le immagini di cui parliamo qui sono ben altro, sono "gioielli psichici" nascosti nel profondo: riscoprirle regala un'autentica armonia alle nostre vite. La loro ricerca è simile a quella di un tesoro, un’avventura che coinvolge e fa evolvere la nostra personalità.

Scegliere di cercare "dentro"

Mettersi sulle loro tracce è certamente una scelta, anche se non implica la volontà in senso stretto, ed è impegnativa: non assicura il successo, non assicura potere, soldi né l'appagamento del narcisismo; dona però la pace interiore, quel senso profondo della vita che – erroneamente e a volte tragicamente – si cerca negli agi, nelle conquiste amorose, nel successo. Le immagini di cui parliamo, per paradosso appaiono spontaneamente quando la mente è distratta, quando per curiosità rivolti una zolla di terra, fai qualche passo in più per vedere qualcosa, quando tracci dei segni con una matita o con un pennello senza senso apparente, quando ti fermi per guardare un castello, quando ti affascina una gemma, una canzone ti scuote, un sapore ti cattura. Le immagini sono quelle che sorgono quando leggi un particolare libro, quando un documentario, un film, un discorso ti appassiona, ti rimane in testa, ti fa venire il desiderio di approfondire, di rivedere, di essere.

Le immagini contengono il tuo destino

In effetti, seguire un’immagine è svoltare un angolo piuttosto che un altro, è farsi affascinare da un progetto, un oggetto proprio mentre si sta pensando a tutt’altro. Abbracciare, accettare, aspettare, stupirsi, sono le parole chiave, sono lo spartito che è scritto profondamente nella propria carne, perché e immagini riguardano solo te e non sono fotografie: se ad esempio sai dipingere sono loro che vogliono esprimersi, nei modi più diversi. Il filo conduttore è unico, tu solo puoi cercare di raccontarle, descriverle, viverle; tu solo sei l’autore, nessun altro e solo tu puoi dar loro retta. Altre parole chiave per entrare in contatto con queste immagini interiori sono: silenzio, abbandono, disponibilità ad ascoltare. Non potrai mai metterle sotto un microscopio né vederle chiaramente, poiché sono come il pigmento sottile che copre le ali delle farfalle, quello che forma disegni così belli e variopinti: se prendi in mano una farfalla e sfreghi le ali, cancelli tutto, fai del male alla farfalla e ti rimane una polverina colorata (e inutile) sulle dita...