Sonnellino sì o sonnellino no? La risposta è sì: pare ormai un fatto accertato che qualche pausa di sonno abbia molti benefici per l'uomo. Secondo la National Sleep Foundation di Washington, negli USA, nel mondo animale, l’85% dei mammiferi dorme per brevi periodi durante il giorno. Un'abitudine mantenuta da alcune persone, ma il più delle volte ritenuta un "di più" nella vita frenetica dei giorni nostri. La scienza, però, dice che il sonnellino apporta molti vantaggi per la nostra salute, al pari di altre pratiche come yoga, tai chi o meditazione. Deto in altri termini, abbatte lo stress!

Leggi anche: un buon sonno rafforza tutto il corpo

Ecco tutti i benefici del sonnellino

- Il sonnellino aiuta ad alleviare e a tollerare meglio lo stress e rimedia alla deprivazione di sonno notturno. Bastano 30 minuti al giorno.

- Migliora la salute del sistema cardiovascolare e aumenta la longevità (secondo uno studio su individui sani, chi fa sonnellini frequenti ha il 37% in meno di probabilità di morire di malattia coronarica)

- Aiuta la memoria e l’apprendimento ma anche le performance sul lavoro

- Riduce il rischio di incidenti stradali e di infortuni sul lavoro

- Incide positivamente sull’umore e rinforza il sistema immunitario

Aiuta molto quando sei giù di tono

Il consiglio degli esperti è dunque quello di inserire uno o più sonnellini nel corso della giornata, meglio se abbastanza lunghi da includere la fase REM, quella dei sogni. Secondo Sergio Garbarino, consulente scientifico, neurologo, neurofisiologo e consulente di Sonnomedica, centro specializzato nella medicina del sonno a Milano, il sonnellino è consigliato soprattutto quando si è dormito poco e male, si è sotto stress, di cattivo umore, si devono affrontare ore di studio o momenti di lavoro importanti, se la notte si è dormito poco.