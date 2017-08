Valerio, 23 anni, viene in terapia perché da alcuni mesi accusa forti tensioni al collo, alla gola, alle dita (che scrocchia sempre), alle mani e poi tachicardia, tremori, tensione ai denti e alle guance. Tutto è iniziato di colpo, dice, e ora è un peso fare tutto. Fatica soprattutto ad andare all'Uuniversità, a studiare. Non ha voglia di uscire con gli amici e, senza motivo, ha problemi con Sonia, la sua ragazza. E siccome lui vuole essere perfetto, ha pensato che la sua relazione non fosse più “abbastanza perfetta”. “Io voglio vivere un amore perfetto e ho idee ben precise su cosa si debba provare in un amore del genere. Ma forse questa storia ha portato in superficie un mio modo sbagliato di vivere, forse per questo sto male”.

Svincolarsi dal potere materno

Nel corso dei primi incontri Valerio racconta cosa sta vivendo e cosa, invece, avrebbe voluto vivere. “Frequento ingegneria, ma al liceo adoravo lettere e filosofia. Il mio attuale corso universitario piaceva molto ai miei genitori e così ho ceduto ai loro desideri, per essere un figlio perfetto”. Ultimamente però ha molti dubbi sulla sua scelta: in realtà ,gli piacerebbe insegnare al liceo e scrivere. E l a vita, quasi volesse scuoterlo, non smette di proporgli esperienze che non combaciano con le sue vere aspirazioni: “L’anno prossimo farò l’Erasmus in Germania per quattro mesi. Così si è deciso a casa perché l’opinione di mia madre ha un grande potere su di me e lei mi vuole in Olanda. “Così fanno anche i tuoi amici” mi dice, “vuoi forse essere da meno? Vuoi essere un debole?”. Nelle sedute successive la riflessione verte sul grande potere materno, capace apparentemente di decidere il suo destino. Ad esempio: ha deciso di fare un viaggio con Sonia, loro due da soli per venti giorni. Ma la madre non è d’accordo: venti giorni da soli sono troppi. In terapia Valerio è sempre più angosciato e cupo. Sta male ogni giorno, come se qualcosa volesse esplodere dentro il suo corpo. Così, per la prima volta, decide di opporsi alla madre: "Vado in vacanza con Sonia e basta!”. Sembra un piccolo passo, ma è una grande svolta per Valerio…

Superare le tensioni

Al ritorno, a settembre, Sonia lo raggiunge per frequentare l’Università nella stessa città. Valerio è di nuovo pieno di dubbi: il loro rapporto rischia di diventare troppo stretto, soffocante. “Ma l’amore perfetto non è stare sempre insieme?”, chiede in terapia. Ma in questo mese ha imparato a dare ascolto a ciò che prova e capisce che vivere assieme così giovani farebbe perdere a entrambi la possibilità di fare esperienze individuali, con amici o anche da soli. Saggiamente la ragazza decide di andare a vivere in un appartamento diverso, con amiche.