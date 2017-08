La storia di Carlo ricalca questo copione: dopo una gioventù allegra e stimolante, piena di incontri e di passioni, sportive e musicali, ha deciso di mettere la testa a posto e costruirsi una famiglia. Peccato che la donna giusta, quella da portare all’altare, abbia fatto di lui la brutta copia di se stesso. Precisa e affidabile fino all'eccesso, direttiva e persino petulante - così Carlo la descrive quando arriva in terapia - malgrado in principio, razionalità e spirito pratico della compagna l’avessero ammaliato: “L’ho scelta perché da subito mi era sembrata la donna adatta a gestire una casa con tutte le necessità di una famiglia numerosa come avremmo voluto, purtroppo però i figli non sono venuti e, con il tempo, logica e metodica hanno finito per spegnere il desiderio”. Ad aggravare la situazione il fatto che la moglie non solo lo tormenta con il desiderio di un figlio che non arriva ma ha sempre criticato gli interessi e le passioni del marito tanto da spingerlo a rinunciare a gran parte delle sue passioni pur di evitare snervanti discussioni. Le conseguenze di tutto ciò sono più che significative: Carlo comincia a soffrire di impotenza e la cosa rischia di abbattere la sua autostima.



Troppe aspettative, zero entusiasmo: così il vigore si eclissa



L’errore più grande compiuto da Carlo è quello di aver scelto una donna a tavolino, non tanto per amore ma per soddisfare piuttosto un’aspettativa sociale, quella della moglie precisa ed affidabile, una sorta di moderno angelo del focolare capace di gestire le necessità di una famiglia numerosa in realtà tutta da costruire. Come sempre accade, le cose vanno in una direzione inaspettata: la famiglia che sognavano non si concretizza e forse non è un caso che l’eccesso di programmazione all’interno di una coppia mal assortita abbia sbarrato le porte all’arrivo dei figli. Non di meno, Carlo, nel tempo, ha accantonato parecchie delle sue passioni e la cosa senz’altro non ha giocato a suo favore. Lo testimonia il fatto che l’energia sessuale, progressivamente, è andata spegnendosi fino a diventare impotenza. Si tratta senz’altro di un’ impotenza psicogena causata da più fattori: le aspettative frustrate di genitore "mancato" che colpiscono nel vivo la sua identità sessuale, le pressioni della moglie che accrescono l’ansia da prestazione legata alla ricerca di un figlio, la rinuncia agli aspetti ludici dell’esistenza che hanno trasformato un uomo allegro e passionale in un contabile del sesso.