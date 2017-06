Le vediamo in continuazione: donne di tutte le età, molte giovani e avvenenti, che investono tempo e denaro cercando in tutti i modi di apparire perfette, arrestando il fluire del tempo. Tralasciando l’aspetto narcisistico legato a un simile comportamento, è interessante notare quel che si cela dietro le apparenze: la bellezza, in questi casi, non serve tanto a mostrare quanto piuttosto a nascondere. Che cosa si vuole nascondere? Un senso profondo d'inferiorità che non vogliamo far vedere, sperando che la bellezza possa bloccare un eventuale interesse per il nostro mondo interiore, quasi si avesse la certezza di non avere nulla da dire "in quel campo". Poco importa il reale valore della persona in questione, quel che conta è unicamente la sua percezione: non mi sento all’altezza e quindi vi distraggo sfruttando le apparenze. Non stupisce, per tanto, che chi ha passato una vita a nascondersi dietro la maschera della belleza a tutti i costi si senta più vulnerabile man, mano che, invecchiando, la difesa "scelta" perde efficacia.

La cura eccesiva è un’aggressione verso se stesse

Concentrarsi eccessivamente sull’aspetto fisico tanto da trasformare le imperfezioni in difetti inaccettabili è dunque un modo come un altro per spostare l’attenzione da ciò che conta realmente (la vita interiore) verso qualcosa che pensiamo di poter "correggere" senza troppe fatiche, almeno da parte nostra; sarà il chirurgo o l’estetista di turno ad occuparsene! Peccato però che certe soluzioni non siano mai definitive e, in breve tempo, ci si ritrovi ad accanirsi su qualche altra imperfezione in una giostra senza fine che produce spesso risultati grotteschi, come sono tutte le persone eccessivamente "rifatte". Ma non è tutto: restare in superficie, illlude di non dover fare mai i conti con quel che davvero ci turba nel profondo, quel senso d'inadeguatezza che ovviamente la chirurgia non può curare. In questo senso, non si può trascurare il fatto che agire con un bisturi per alterare il proprio aspetto corrisponda, salvo nei casi di dismorfismi imbarazzanti, a una vera ggressione contro se stessi. In questo caso, gli interventi esterni rimandano metaforicamente a un desiderio di correzione che ha come oggetto le proprie parti interne (mancanze, difetti, fragilità), con una doppia valenza: punitiva e risolutiva. Non per niente, chi fatica a focalizzare il cuore del problema e continua a ricorrere ai professionisti dell’estetica non sembra esserne mai pago.