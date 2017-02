Ci scrive Nadia, una lettrice di Riza Psicosomatica: “In questi ultimi anni la mia vita è parecchio cambiata: dopo un matrimonio concluso con un divorzio e un'altra relazione finita male, adesso convivo da quattro anni con un nuovo compagno. Purtroppo tutto ciò ha avuto ripercussioni su di me, facendomi ingrassare di 10 kg in soli tre anni ma nonostante questo sono felice della persona che ho trovato: lui è molto intelligente, premuroso e presente, e anche se non siamo perfetti, mi trovo bene e condividiamo molti valori e punti di vista. Tuttavia una cosa mi ferisce e mi provoca una rabbia indescrivibile: lui tenta di controllarmi in ogni modo, manipola me e le situazioni, è geloso, possessivo, a volte pure maligno e provocatore. Lavoriamo entrambi da casa e lui mi spia il computer non solo dal punto di vista personale ma anche riguardo al lavoro. Ho la sensazione che abbia paura che io possa avanzare in qualcosa, avere delle intuizioni, delle idee migliori delle sue ma per me non è così.”

Mai sottovalutare i segnali del corpo

I chili di troppo sono i primi campanelli d’allarme di un disagio emotivo: quando si presentano vuol dire che c’è un fuoco creativo e passionale che si è spento e riaccenderlo è il solo modo per tornare a star bene. Molte ricerche infatti hanno dimostrato che nel cervello c’è un’unica sede che viene attivata dalla passione amorosa quanto dal piacere del cibo. L’amore è la forza interiore che dà vita e che è presente dentro ognuno di noi: quando le circostanze ci portano lontani dal desiderio, quella fiamma che ci tiene in vita non smette di bruciare e se è costretta a prendere strade diverse da quelle amorose, si manifesta ad esempio con un appetito famelico e un rapporto morboso con il cibo. Nadia racconta di aver iniziato questa nuova storia d’amore quattro anni fa: dice di essere felice ma il suo corpo rivela altro. Emerge in realtà un malessere profondo, legato alla sua nuova relazione e nonostante lei cerchi di dar la colpa al suo passato turbolento, non bisogna sottovalutare il sintomo dell’ingrassamento, arrivato proprio negli ultimi tre anni della sua vita.