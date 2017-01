Le gambe non sono solo quell’insieme di muscoli, ossa e legamenti che serve a farci camminare, sono anche, per l’inconscio, una parte del corpo ricca di significati simbolici. Per la “mente profonda”, la stessa che di notte ci manda i sogni, stare in piedi significa anche, da un altro punto di vista, essere autonomi: “stare in piedi con le proprie gambe”, si dice infatti nel linguaggio comune. Allo stesso modo camminare, per l’inconscio, rappresenta la capacità di “andare avanti nella vita”, di non restare fermi al palo. I passi che facciamo, uno davanti all’altro, sono come una trama che si dipana nello spazio e nel tempo, ci parlano del nostro modo di muoverci nella vita, delle nostre attitudini, del modo in cui le paure frenano il nostro procedere oppure il desiderio ci fa “galoppare” verso qualcosa. Leggere questi significati è fondamentale per comprendere molte malattie psicosomatiche che colpiscono gli arti inferiori e che inibiscono proprio la nostra “libertà di movimento, in senso sia fisico che esistenziale, e anche per interpretare, ad esempio, la tendenza a infortunarsi di frequente, a “inciampare” in ogni più piccolo imprevisto della vita.

Mettere radici, correre o volare: stai seguendo la tua strada?

Insomma: postura e movimento acquisiscono un significato psichico ed esistenziale. Fermarsi, indietreggiare, accelerare il passo o cambiare direzione riguardano sia il corpo che le emozioni. Del resto i sogni in cui immaginiamo di camminare, correre o volare rivelano quanto gli arti inferiori siano estensioni simboliche di noi stessi. I sintomi e le patologie che li affliggono non sono quindi fatti esclusivamente accidentali, ma anche espressioni di conflitti interiori, contraddizioni irrisolte, dubbi e timori, Ad esempio: «Devo andarmene o devo restare ancora assieme a lui? In ufficio è meglio provare ad avanzare o indietreggiare prudentemente? Devo piegarmi - cioè inginocchiarmi - di fronte a questa situazione difficile oppure posso anche “scalciare”?». Sono solo alcune delle domande che i sintomi alle gambe ci propongono continuamente.

Disturbi cronici o ricorrenti: è il momento di cambiare

Quella che è in gioco nei disturbi degli arti inferiori è una dimensione sottile ma decisiva: la capacità di crescere, di avanzare nella vita, aderendo alla propria natura. A essere coinvolta è l’identità personale: che cosa voglio? Che cosa temo? Sarò capace di seguire il mio percorso e farcela da solo? Ecco, allora, tre consigli pratici per rispondere al meglio all’insorgenza dei primi sintomi.