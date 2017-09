La storia di Anita, che scrive a Riza Psicosomatica per chiedere un consiglio sul da farsi con l’ex fidanzato, ne è la prova. I suoi desideri sembrano essere frutto di un’ideale più che di un bisogno e di una spinta interiore: “Sono stata fidanzata per un anno e mezzo con un ragazzo. Inizialmente andava tutto bene poi, durante la relazione, ho capito che il nostro rapporto per lui veniva sempre dopo i suoi hobbies e il suo lavoro e il tempo per la coppia era davvero poco. Ho provato a mollarlo ma lui, durante questi mesi di lontananza, ha continuato a cercarmi. Un giorno abbiamo deciso di vederci e mi ha chiesto scusa, ha detto di aver sbagliato tutto, di non volermi perdere e mi ha pregato di riprovarci. Io non so cosa pensare perché non riesco a capire se davvero vuole tornare con me o se lo fa solo perché si sente solo.” Anita ci offre pochissimi spunti per conoscere la sua storia eppure si tratta di una scelta indicativa. Invece che focalizzarsi sulla sostanza del rapporto, su quel che li ha uniti, parla unicamente di ciò che l’ha delusa: i tanti interessi ed impegni a cui l’ex partner si dedicava rubando tempo alla relazione. Ma quando stava con lei cosa faceva? Come l’amava? Quanta ricchezza ed emozione era capace di regalarle? E quanto lei a lui? Sono queste le cose che dovrebbero contare: ci sono coppie che vivono lontano e si vedono non più di 2 fine settimana al mese, eppure è talmente alto il valore di quel che condividono da non avere il minimo dubbio sul da farsi. Anita, al contrario, sembra più preoccupata di rispettare un copione dettato dall’esterno che non concentrata sulle sue di priorità. Inoltre, se il compagno è così impegnato perché dovrebbe sentirsi solo senza di lei?

In cima alla lista dei desideri metti te stessa

A dimostrare il bisogno di Anita di conformarsi alle aspettative esterne, sia quelle implicite e strettamente culturali sia quelle esplicite della propria famiglia, sono le parole con cui prosegue la sua mail: “I miei genitori non sarebbero d'accordo se tornassi con lui perché dicono che mi ha fatto stare tanto male e che non vedono un futuro per noi e io purtroppo non riesco ad andare contro il loro parere anche se quando lo vedo e stiamo solo io e lui sto bene, nonostante il male che mi ha fatto.” Anita non ci dice la sua età ma sembra essere molto giovane; diversamente, non si spiegherebbe come mai faccia fatica a disattendere il parere dei genitori. Si intuisce una tendenza ad avvalorare opinioni altrui, prestando invece poca attenzione alle proprie. Da una parte, troviamo gli interessi del compagno e la preoccupazione di Anita che possano privare il rapporto del tempo necessario; dall’altra, le aspettative dei genitori che continuano a guidarla come fosse una bambina.