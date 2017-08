Micol scrive alla redazione di Riza psicosomatica: “mi trovo in una situazione spiacevole da anni e ormai sento il momento di cambiar strada, ma ho un blocco. Io e il mio partner stiamo insieme da 5 anni, di cui 1 e mezzo di matrimonio. Lui è di un’altra città e io mi sono trasferita lì, lontana dalla mia famiglia e da tutto quello a cui tengo di più. Per i primi due anni ho fatto frequenti andate e ritorni, poi nel tempo i viaggi sono diminuiti Qui il primo problema: vivo in una città che non mi piace, dove non sono riuscita a creare amicizie. Il nostro rapporto è molto freddo, pochi abbracci, baci, non è mai stato passionale. La passione non si é mai accesa, già all'inizio della relazione i rapporti mi lasciavano frustata e triste. Adesso l'eros è sotto zero e ci sono ancora meno abbracci e baci, freddi anche loro. In più, non abbiamo nulla in comune, non litighiamo neanche! Questi problemi si sono presentati fin dall'inizio insieme ad una grossa ansia, che ora è un vero e proprio nodo alla gola. Vi chiederete perché mi ci sono messa: sicuramente all'inizio avevo molta speranza, pensavo di aver trovato il principe azzurro che avevo incontrato in circostanze da sogno, durante una vacanza ai Caraibi. Ho pensato di essermi innamorata pazzamente, malgrado i problemi. Ogni volta che tornavo a casa mi risentivo me stessa e perdevo anche qualche chilo di troppo. Sono giunta alla conclusione che dobbiamo separarci, ma mi viene sempre un nodo alla gola fortissimo, così recito il ruolo della mogliettina felice. Ho sempre quel nodo alla gola, perché non voglio ferirlo, non voglio fare la figura della cattiva e ho anche un pizzico di vergogna di far durare un matrimonio così poco. Sento anche molto dispiacere nel perderlo, e dire addio ad un sogno, ammettere di aver fallito, di aver fatto un sbaglio madornale che solo una persona sona debole e sciocca farebbe. Penso di aver paura di accettare tutto questo."

Il pensiero è agli antipodi dell'amore

“Ho pensato di essermi innamorata”: dovessimo sintetizzare il problema di Micol in una frase, useremmo questa. L’innamoramento non ha nulla a che vedere con il pensiero, men che meno con miti dannosi come quello del principe azzurro. Quando le persone si lascano irretire dalla superficie delle cose, iniziano i guai, specie in amore: se rileggiamo attentamente le parole di Micol, sembra incredibile che lei stia da 5 anni con un partner tanto sbagliato, invece lo ha persino sposato! Come è potuto accadere? La mente obnubila, impedisce di vedere la realtà, la trasfigura piegandola e distorcendola fino a farla assomigliare al nostro progetto ideale, quanto di più dannoso possiamo mettere in campo.