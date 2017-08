Spesso succede con il primo amore o con quegli amori che riteniamo unici e insostituibili: come farò senza di lei/lui? …Nessuno mi conosce così bene o mi capirà mai allo stesso modo… E’ proprio questo che sostiene chi si ritrova coinvolto in un continuo tira e molla con il partner di sempre, vittima in primo luogo delle proprie insicurezze. In verità, chiunque abbia intenzione di conoscerci e/o di comprenderci non potrà farlo fin tanto che noi non gliene daremo il tempo e l’occasione. Ecco perché simili affermazioni sono solo illusioni tese a idealizzare un rapporto che, probabilmente, ha già fatto il suo tempo ed esaurito la sua funzione, ma al quale restiamo legati per non dover fronteggiare l’ignoto. E’ quel che capita a Maria, impiegata 22 enne, che si ritrova a prendere e lasciare il primo amore in continuazione: “ogni volta che chiudo mi sento libera e leggera ma bastano pochi giorni, a volte addirittura ore, per avvertire il vuoto e la mancanza. Cosa farò senza di lui? Lui sa tutto di me, mi ha visto crescere e mi ama così come sono… come potrò costruire da zero un altro rapporto con chi non sa nulla della mia vita, dei miei amici, dei miei sogni…?” Immancabilmente la storia riprende, senza grandi entusiasmi, lungo gli stessi binari.

Chi si aggrappa al passato, perde il treno per il futuro

Se la tendenza a rifugiarsi in questo genere di rapporti permette di evitare i rischi e le incertezza connesse al domani è anche vero che condanna i protagonisti ad una stasi esistenziale dove ad essere preclusa non è soltanto la possibilità di crescere come uomini e donne ma anche quella di aprirsi al nuovo e all’imprevisto, aspetti che non possono mancare per consentire all’anima di evolvere facendo appello a tutto il proprio potenziale. Non è un caso che Maria, nel proseguo della sua lettera, lamenti la mancanza di occasioni lavorative o di stimoli culturali che l’aiutino a fare chiarezza sulla propria carriera: “sono entrata in questo studio quasi per caso; inizialmente ne ero felice. Trovare un lavoro oggigiorno non è cosa da poco; ma dopo due anni, mi chiedo ancora per quale ragione ho risposto a quell’annuncio. Ad essere sincera, ad attrarmi, non era stato il tipo di impiego, ma la semplice comodità di un posto dietro casa, che anche Gianni, il mio compagno, riteneva ideale. Oggi al contrario, preferirei di gran lunga far la pendolare per un lavoro appagante piuttosto che annoiarmi tutto il giorno in questo ufficio…Eppure fatico a capire quale sia la mia strada o a trovare spunti interessanti in tutto quel che mi circonda”.