Ci scrive Melania, una giovane lettrice di Riza Psicosomatica: “Sono una ragazza di 34 anni e pochi anni fa, dopo un lungo fidanzamento, ho sposato il mio compagno. Lui è un uomo molto pacato, timido e povero di iniziative, mentre io sono molto estroversa e piena di vita… Non so ancora oggi perché l’ho sposato, se non per paura della solitudine! Durante questi anni, mi è capitato di concedermi delle avventure extraconiugali: stranamente, ogni volta che accadeva, mi sentivo carica e non m'importava di nulla. Un anno fa ho incontrato un uomo che mi ha fatto perdere totalmente la testa e da allora mi sono dedicata completamente a lui creando una rottura nel mio matrimonio. Sono ormai a un passo dalla separazione ma a volte mille paure mi avvolgono e mi ritrovo a chiedermi se sto facendo la cosa giusta...”

Quando un incontro svela la verità

Nella "scelta" del partner da sposare, alcune persone antepongono ai sentimenti scelte apparentemente razionali. Melania, malgrado i numerosi "difetti" riscontrati fin da subito nel marito, aveva identificato in lui il suo porto sicuro: il classico bravo ragazzo, sempre pacato, mai una sbandata… Insomma, l’uomo giusto da sposare, nonostante in cuor suo sapesse di non amarlo e che questo rapporto fosse solo una finzione. Non a caso, cercava la passione fuori della relazione, senza che questo la facesse sentire in colpa. Improvvisamente però l’incontro con un altro uomo fa crollare la recita che Melania ha costruito in tutti questi anni... Il suo racconto continua: “Quest’uomo è divertente, interessante e sensuale ma molto spesso gli vengono delle crisi di gelosia nei confronti del mio passato "avventuroso". Ho provato a rassicurarlo mille volte ma non è servito a niente, non si fida di me e così alterniamo giornate perfette a giornate buie dove soffro per il distacco, per la sua freddezza improvvisa. A volte sono felicissima, altre volte mi domando se davvero voglio lasciare mio marito per quest’uomo, se ha senso buttare tutto così. Ho paura di uscire da un matrimonio sola, di soffrire di solitudine, sono sempre stata con qualcuno, sempre desiderata, corteggiata… Sono stanca di tutto ma non so come uscirne.”