Ci scrive Greta, lettrice di Riza Psicosomatica: “Tutto ha avuto inizio sette anni fa…Eravamo entrambi sposati, con figli e tanta insoddisfazione. Io uscivo da una forte depressione, lui da un crac aziendale; io con un marito assente, lui con una moglie non troppo equilibrata. Abbiamo iniziato a sentirci e vederci senza secondi fini, senza alcuna aspettativa: ci facevamo bene e più il tempo passava, più entrambi trovavamo la voglia di rimetterci in piedi. Ho iniziato a sentirmi di nuovo felice e con il tempo ci siamo accorti di amarci, ma non ci siamo mai fatti promesse: questo amore viveva nel segreto solo tra noi due e si consumava la sera nel buio lontano da tutto e tutti. Dopo circa quattro anni, lui ha deciso di andarsene di casa, dicendo che il suo posto non era più accanto a quella donna e che con me aveva ritrovato l'equilibrio. Non mi stava chiedendo nulla: era lì ad aspettarmi con i miei tempi e le mie modalità. Io ho continuato a stare con mio marito e ad avere un amante, poi con il tempo ho iniziato a sentirmi sempre più in colpa nei confronti dell’uomo che avevo sposato: ho temuto di renderlo ridicolo, così ho chiesto la separazione e sono andata a vivere con lui..."

Non tutti gli amori sopravvivono "alla luce"

Apparentemente quello che è successo a Greta è la cosa migliore che potesse accaderle. Senza questa conoscenza, questa scossa di adrenalina, probabilmente sarebbe ancora imprigionata in un matrimonio ormai finito a vivere una vita che non la soddisfa più, mentre ora è riuscita a uscire dalla relazione, ricontattando qualcosa che ormai aveva perso. Tutto sembra andare per il meglio ma la lettera di Greta continua prendendo una piega diversa: “Subito ci sono state tante difficoltà, litigate e incomprensioni e in particolare è stato complicato vivere alla luce quell’amore che era nato e cresciuto al buio. In particolare c’era un tarlo che viveva da sempre con me: e se lui avesse ripetuto gli errori di prima? Se avesse combinato nuovamente disastri al lavoro? Più volte l’ho aiutato nelle sue difficoltà, ma non è bastato: il casino l’ha ricombinato, perché lui è fatto così e per quanto equilibrio io possa dargli, non lo cambierò mai. Sono delusa perché ho sperato che non accadesse, sono stata dura e l’ho cacciato dalla mia vita. Sto cercando di non pensare, di aspettare che le cose facciano il loro corso, ma è davvero la cosa giusta?"

La normalità a tutti i costi spegne la felicità

Troppo spesso nella vita ci lasciamo guidare dalle aspettative e dal pensiero razionale e alla fine ci ritroviamo frustrati e scontenti senza magari renderci nemmeno conto del motivo. Greta ci racconta di sentirsi insoddisfatta da questa situazione, delusa per aver creduto nella storia con quest’uomo.