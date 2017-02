Troppo spesso, nelle relazioni d'amore, l'ostinazione gioca brutti scherzi: è quello che accade a Valentina, 35 anni, separata, che scrive a Riza Psicosomatica per avere un parere sul suo attuale compagno. “Da un anno e mezzo frequento un uomo di 42 anni, scapolo e senza figli che da subito si è dichiarato incapace di una relazione stabile. Ho deciso di continuare a frequentarlo ma dopo qualche mese ho cominciato a non stare bene perché ci vedevamo davvero poco anche se eravamo felici insieme. Proprio per questo non capivo e non capisco ancora il perché di tanta resistenza da parte sua…” Lui afferma di non sentirsi innamorato, che da anni non ha una storia fissa e che fatica a relazionarsi come lei vorrebbe. Valentina prova a lasciarlo, per poi tornare ogni volta sui suoi passi perché ha capito che non può stare senza di lui. Sono passati mesi e, malgrado non sia soddisfatta, continua a credere che quella di lui sia solo paura di amare e di soffrire...

L'ostinazione crea pericolose illusioni

Malgrado la chiarezza del partner, Valentina continua ad imputare il suo distacco a cause che le consentano di tenere in vita le proprie illusioni, tanto da stupirsi del fatto che il compagno non si trattenga da lei più di una notte o che non abbiano mai trascorso un fine settimana o una vacanza assieme. “Io mi sento tormentata perché mi manca troppo il fatto di sentirmi importante per qualcuno”. L'ostinazione non coincide mai con l’intuizione, né tanto meno con la vera forza di volontà. Perseverare nel tener viva una convinzione illusoria è solo un modo per evitare di fare i conti con le proprie paure: quella di non essere abbastanza attraente, ad esempio, o abbastanza importante, o quella di rimanere soli. Ciò che occorre ricordare sempre è che qualsiasi disagio nasce da noi stessi. Quali insicurezze ha messo a nudo un simile rapporto? Quali ideali e convinzioni rischiano di crollare accettando l’evidenza? Sono queste le domande che Valentina dovrebbe farsi.