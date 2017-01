Ci scrive Marina, un’appassionata lettrice di Riza Psicosomatica: “ Sono una mamma di tre figli che ho cresciuto da sola senza alcun problema, dandomi da fare e rimboccandomi le maniche ogni giorno. Ci sono sempre riuscita finché tre anni fa è entrato un uomo nella mia vita. Con lui sembrava andare tutto bene, stavo vivendo una storia d’amore come quelle dei film o dei romanzi...” Marina è una donna forte, o almeno così sembra: da sola ha cresciuto i suoi figli, prendendosi cura di loro per molti anni senza l'aiuto di nessuno. Non racconta molto del passato ma è possibile ipotizzare che, a suo tempo abbia dovuto affrontare la rottura con il padre dei suoi figli e la sofferenza che ogni separazione comporta. Questo fatto potrebbe averla indotta a idealizzare l'uomo di cui parla nella mail, che le sembra uscito dalle favole. Marina non è una ragazzina eppure descrive l'inizio di questa relazione come se avesse finalmente trovato il "principe azzurro", finendo per puntare tutto su di lui...

L'uomo ideale ha sempre la maschera

Il suo racconto continua: “ Non avevo possibilità economiche, così due anni fa lui mi ha aiutata a realizzare un mio sogno: aprire un ristorante. Da lì è iniziato il mio incubo: le cose non andavano bene e ho dovuto chiudere l’attività per salvarmi dallo stress. Come se non bastasse, poco prima della chiusura, il mio compagno mi ha lasciata dicendo che sono un’incapace, una chef a metà e che sono grassa. Non solo: mi ha detto di aver sempre sperato che io diventassi brava e famosa come gli chef che si vedono in tv. Il problema però non era solo il ristorante: secondo lui tra noi non avrebbe mai funzionato per via dei miei figli.” Più che darle un supporto economico come segno d’amore, sembra che quell'uomo la volesse aiutare nella speranza che lei diventasse famosa, come per brillare di luce riflessa; quando così non è stato ed è arrivata la delusione dell'insuccesso dell’attività, l’ha prontamente lasciata, dando la colpa a problemi mai sorti in precedenza, come la presenza dei figli. Come sempre accade, alle prime difficoltà il principe azzurro getta la maschera e si rivela ben diverso da come lo si immagina. Se un uomo che si comporta così ci lascia, è una benedizione, non certo una condanna...