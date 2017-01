Ci scrive Simona, una lettrice di Riza psicosomatica: “Da un po' di tempo ho notato che mio marito si lascia vivere, per lui basta trascinarsi giorno dopo giorno, passare le giornate una dopo l’altra. L’importante è che siano piene di lavoro, calcetto, amici e cenette, mentre per me è diverso, io sono molto più selettiva. Io voglio scegliere, non subire tutto quello che arriva! Lo stesso vale per l’intimità: è ripetitivo, sembra che lo faccia come un automa. Io vorrei vivere la vita di coppia come se fosse un’avventura… come posso far cambiare prospettiva a mio marito?”



Darsi per scontati è la tomba dell'amore



In ogni coppia è necessaria la complicità: l’ingrediente base per ottenere un’intesa di coppia davvero soddisfacente è la condivisione dello sguardo con cui si osserva la vita e si scorge il futuro. È importante anche la passione, intesa non solo come desiderio finalizzato al piacere, ma come attenzione e vicinanza emotiva. Molte persone, come il marito di Simona, danno per scontato il fatto di essere vivi, le giornate vanno avanti sempre uguali, come se gli eventi arrivassero dall’esterno. A lui basta che le giornate siano piene e non si chiede se è soddisfatto di come le ha riempite, di quanto sta vivendo. Non si pone il problema di selezionare gli amici, le conversazioni, le cose da fare e quelle a cui rinunciare. Non sceglie, ma subisce quello che arriva. Anche la sfera sessuale appare priva di magia e di sogno, poiché è vissuta come un atto meccanico, una sorta di sfogo della sessualità. Al contrario, Simona vorrebbe vivere la vita di coppia con uno sguardo diverso, pieno di entusiasmo e vitalità; pensa che la vita sia un miracolo, un’esperienza da vivere fino in fondo. E ha ragione da vendere...

Poche regole per cambiare davvero prospettiva

Come si può cambiare il modo di guardare la vita?

1. Prima di tutto evita di generalizzare gli eventi, le emozioni, le sensazioni, i ricordi: non rendere tutto uguale e indifferenziato, godi delle sfumature e anche la vita di coppia acquisterà più colori.

2. Semplifica e vivi di emozioni più che di prove tangibili. Cerca lo stupore e il brivido dell’inesplorato anche con il tuo partner.

3. Una buona intesa e sintonia si trova quando i partner si scambiano i ruoli, ovvero quando ci si mette nei panni dell’altro. In questo modo si cambia la prospettiva e si capisce di più chi è al nostro fianco.

4. Impara a non dare la colpa all’altro: spesso tendi a farlo come se ti sentissi vittima di ciò che accade, senza considerare che gli eventi dipendono anche dalle tue scelte.

Il consiglio più importante, però, è quello di creare più sintonia attraverso il dialogo fisico non fatto solo di passione, ma anche di carezze, di sguardi. Il marito di Simona dovrebbe imparare a dare nuova luce alle sue emozioni con cui illuminare la loro coppia, per renderla un meraviglioso e magico luogo in cui vivere e amarsi.