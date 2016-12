Malgrado una certa tradizione romantica abbia elevato l’amore a panacea di tutti i mali, due cuori e una capanna purtroppo non funziona. Lo vediamo di continuo: separazioni sofferte, convivenze infernali, vite bloccate... L’amore che s'illude di bastare se stesso, sottoposto al carico della routine, ai sacrifici e alle fatiche della vita quotidiana, invece di fiorire, si logora e implode. Riconoscerlo consente di adottare l’atteggiamento utile a superare i tanti ostacoli che una coppia deve affrontare. No alle discariche emotive e alla routine troppo scontata; no ai sacrifici o all’eccessiva dipendenza. L’amore ha bisogno di essere accompagnato da alcuni “amici” preziosi, fattori psichici che, ben coltivati e protetti, lo aiutino a tenere la rotta e, soprattutto, a rigenerarsi.

Gli ingredienti vincenti di una coppia riuscita

Il primo di questi è l’equilibrio psichico individuale, indispensabile per garantire un assetto stabile alla propria relazione. C’è chi soffre di continui sbalzi d’umore, di ansia o depressione e permette loro di invadere l’atmosfera di coppia, sperando che l’altro sopporti. Certo, il rapporto deve poter accogliere i problemi di entrambi, ma non può essere la discarica dove sfogare tutto. Prendersi cura di sé proteggerà il rapporto. Il secondo amico è il comfort, intesto come possibilità di sentirsi a proprio agio. Serve un’atmosfera dove ognuno possa esprimersi liberamente, senza gabbie dettate da imposizioni e gelosie. Il terzo amico è la flessibilità che offre la possibilità di cambiare pur senza disdegnare il piacere del conosciuto, ossia di una routine sufficientemente sana nella quale, ciclicamente, sia possibile assecondare i continui mutamenti degli individui e della coppia. Ultimo amico: la condivisione. In un’epoca segnata dall’individualismo, è facile trovare partner alla ricerca di una realizzazione esclusivamente personale. L’amore, però, per restare in vita, ha bisogno che il percorso di ciascuno – necessario e salutare - venga affiancato da momenti comuni, progetti ed interessi da condividere con l’altro. Si tratta di 4 elementi da ricercare attivamente ma che, una volta sviluppati e dosati con sapienza, non potranno che portare importanti benefici.

L’amore non è agio ma stimolo e azione

Alcuni consigli pratici possono essere d’aiuto per evitare di adagiarsi all’interno di relazioni eccessivamente scontate, soffocanti o prive di stimoli.

Cambia mentalità. Prendere atto che l’amore, da solo, non basta e che ha bisogno di aiuti non significa svilirlo ma sottolinearne il valore, riconoscendo la necessità di impegnarsi attivamente per il benessere del rapporto e per la sua vitalità.