Spesso prestiamo poca attenzione alle parole che diciamo agli altri ma soprattutto a noi stessi e ignoriamo che queste rinforzano la mentalità nella quale siamo calati: ebbene, queste parole possono imprigionarci impedendoci di maturare e di evolvere. Dovremmo, invece, divenire consapevoli del fatto che solo evitando queste parole abituali e pericolose (e anche le frasi o i modi di dire che ne conseguono) possiamo ritrovare un rapporto spontaneo con la nostra quotidianità. Quali sono le parole che alimentano il nostro malessere? Ecco le quattro più pericolose.

"Perché.."

È la prima parola da eliminare . “Perché sono fatto così? Perché ho l’ansia? Perché mi arrivano i brutti pensieri? Perché lui mi ha lasciata?” Potremmo continuare all’infinito con gli esempi, ma chiedersi le cause di un disagio o credere di conoscerle allontana il benessere. L’anima non si basa sul principio di causa-effetto e le ragioni che attribuisci al tuo malessere sono sempre sbagliate: credi di saperle, ma non le sai e non puoi saperle. I disagi provengono da un territorio sconosciuto e arrivano per farti incontrare le forze naturali responsabili della tua evoluzione. Più credi di saperne le cause, più ostacoli il processo. Smetti di credere ai tuoi perché e affidati al mondo interiore, che ne sa più di te.





"Ieri"



Ecco la seconda parola da abolire, che è strettamente collegata alla prima. “ Sto male perché da piccola non mi hanno amata. Il passato mi ha segnato la vita. Ogni volta faccio lo stesso errore.” Siamo nuovi ogni giorno e ciò che è accaduto non è decisivo per la nostra anima. L’importante è osservare quello che accade dento di me in questo momento. In tal modo gli permetto di svolgere la sua funzione. Al contrario, se lo fisso nel passato, continuo a rievocarlo e così lo faccio tornare all’infinito.