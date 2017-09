Ci scrive Chiara, una lettrice di Riza Psicosomatica, in preda allo sconforto: “Sono una ragazza di 30 anni e ho sempre sofferto di ansia e panico. Ho avuto una figlia a 18 anni che ora è divisa tra me e il padre e non ha una vera stabilità, oppure, pensando di non averla io, sento di non riuscire a dargliela. Per mantenerci, lavoro da 10 anni come barista con orari assurdi... Ho avuto una madre iperprotettiva ma discontinua, con attacchi di panico e crisi isteriche: ha sempre pensato che fossi troppo sensibile e così mi ha portata dallo psichiatra quando ero ancora una bambina. Sono cresciuta con la convinzione che fosse colpa mia: mi sono sempre sentita inferiore e diversa. Tuttora vado da uno psichiatra e da quando vivo da sola con mia figlia prendo degli ansiolitici, perché appena entro in questa nuova casa, mi prende il panico. Questo mi fa pensare che io non voglia prendermi responsabilità ma non posso parlarne con nessuno e mi sento sola. Ho paura di impazzire. Sono confusa.”

Chiara pensa di essere una persona fragile, eppure, giovanissima e sola, ha cresciuto una figlia. Chiara pensa di essere una persona fragile, eppure si è rimboccata le maniche e lavora da quando ha vent'anni. Chiara pensa di essere una persona fragile, eppure è riuscita a sopravvivere alla madre che, al posto che chiedere aiuto per sé stessa, ha mandato la figlia da uno psichiatra fin dalla tenera età. Chiara dunque è forte? No: come tutti, è forte e fragile.

Non fingere di essere quella che non sei

Ma allora perché le viene il panico? Chiara è caduta vittima di un’ideologia comune: quando la vita lo richiede calandoci in un ruolo definito, ci sentiamo in dovere di comportarci in un determinato modo, di assumere particolari atteggiamenti e di sforzarci di essere quelli che non siamo. Chiara è diventata mamma molto giovane, ha dovuto crescere in fretta e assumersi le proprie responsabilità: questo l’ha portata a dover essere forte e indipendente perché secondo lei doveva diventare obbligatoriamente così, ma questa è solo una maschera. Era una bambina e una mamma iperprotettiva (ovvero iper controllante), più preoccupata di curare la figlia che se stessa, l'ha fatta crescere nella convinzione di essere sbagliata, inferiore e diversa rispetto agli altri. Questa insicurezza Chiara se l’è portata dietro e anche adesso che ormai è una donna adulta, non si sente all’altezza, ha paura di commettere i medesimi errori con la sua bambina e il panico non la abbandona: ma lei non è sua madre...