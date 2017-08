"Non sopporto le vacanze, sono una perdita di tempo!" E questa la frase di Riccardo, socio di maggioranza di una piccola azienda. Dipendesse da lui, terrebbe sempre aperto: non capisce come mai il mondo si debba fermare nel periodo estivo. Ma sua moglie è diversa: vuole prendersi un periodo di riposo per sé e insiste, dicendo che “svagarsi un po’”, alla fine, fa bene anche a lui. E Riccardo non vuole litigare, quindi l’asseconda. Ovviamente controvoglia. Perché per Riccardo, lo svago è altro: sono gli sport estremi che pratica appena gli impegni di lavoro glielo concedono. Il fuori pista, il paracadutismo, il parapendio… «la scarica di adrenalina, quella mi fa sentire vivo», dice di sé. Sicuro, pianificatore, attivo, a volte spericolato. Come si concilia una personalità così dinamica con i suoi attacchi di ansia? Riccardo infatti ne soffre, da più di un anno. E per questo è in cura da uno psicoterapeuta.

Una personalità che ama il controllo

Riccardo è una persona all’apparenza fredda, sicura di sé. Veste sempre in modo impeccabile, ha un’organizzazione meticolosa delle sue giornate, ha sempre la frase giusta per ogni occasione e di lui non si ricorda un comportamento sopra le righe. Anche quando affronta il pericolo dei suoi sport estremi, prepara con cura ogni dettaglio per riuscire a gestire ogni imprevisto. Tuttavia scavando nei ricordi, Riccardo non è sempre stato così. Capriccioso, curioso, vivace, litigioso… E soffriva di questi scatti di ira, così violenti che la mamma più di una volta lo doveva legare, letteralmente, per ore. E in quei lunghi periodi di punizione Riccardo sognava a occhi aperti un mondo fantastico fatto di lotte, duelli, amori, odi, riconciliazioni…

L’ansia si manifesta con l’imprevisto

"Ora solo se organizzo tutto alla perfezione riesco a stare bene. L’imprevisto, il vuoto, il non fare niente mi fanno venire solo ansia", dice Riccardo. Il vuoto è il luogo in cui si incontrano le proprie paure, ammonisce la grande psicanalista Marie-Louise Von Franz. A cosa serve, allora tutto questo iper-controllo? A tenere lontane le emozioni profonde, perché potrebbero rappresentare una scossa emotiva. Eppure ogni uomo ne ha bisogno. Nessuno può vivere nell’iper-controllo, lontano dalle emozioni più intense. Ecco perché Riccardo cerca quelle degli sport estremi: in questo modo riesce a far scorrere dentro di sé le energie di sente la necessità per sentirsi vivo, allontanandosi dalle buone maniere e da quell’abito esistenziale, troppo stretto per contenere la sua complessa unicità. E l’ ansia? L’ ansia è la via attraverso cui tutte le energie ingabbiate e inutilizzate cercano di liberarsi dalla corazza.