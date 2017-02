A volte la vita assomiglia a un percorso a ostacoli, costellato di prove che si succedono via via, come se il superamento di una fosse propedeutico ad affrontare la successiva. Le vicende vissute da Alberto negli ultimi mesi ricalcano questo schema. Qualche tempo fa, dopo essere stato lasciato dall’ennesima fidanzata si era rivolto a Riza Psicosomatica ( ne abbiamo parlato qui) per denunciare uno stato di angoscia accompagnato da ansia, nausea e tremori. Il suo problema nasceva da una dipendenza emotiva che si trovava a perpetrare in ogni relazione affettiva. In risposta a tale disagio, aveva intrapreso una terapia che, in poco tempo, ha dato i primi frutti: “dopo 5 mesi sto bene, mi capita di pensare alla mia ex ma non in modo limitante…riesco a lavorare, non ho attacchi d’ansia, dormo e mangio senza problemi.”

Leggi anche: se hai paura dei cambiamenti, fai così