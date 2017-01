...E sentire l'ansia tramontare

Mi allontano con le gambe molli per lo spavento…non è un posto ideale…bello ma pericoloso….Ma dal fiore non sono uscito solo io, c’è anche un oggetto rotondo… rotolato fuori dalla sua prigione…Lo guardo, lo prendo in mano. È pesante, assomiglia a un grande uovo…pian piano diventa trasparente mentre lo tengo tra le mani e...incredibile: dentro c’è un neonato, che galleggia in un liquido opalescente…

Riesco solo a fissarlo stupito…adesso il liquido ha riflessi d’oro…all’improvviso il neonato apre gli occhi e mi osserva….uno sguardo intenso e consapevole…ha gli occhi del mio stesso colore...mi guarda con curiosità…dolcemente…poi abbassa le palpebre e si riaddormenta…come può essere? Sembra che si affidi completamente a me, senza paura… Sento che quel bambino, venuto da chissà dove, è molto importante…come se il destino mi avesse portato fin lì per farmelo trovare… sento che è parte di me…anzi… “è” me... così, ricomincio il cammino, tenendo in mano il grande uovo trasparente con dentro il bambino… non voglio separarmene…non sopporto neanche l’idea… ora so che il mio compito è questo: custodirlo, proteggerlo…aspetterò con pazienza e amore che l’uovo, quando sarà il suo tempo, si rompa…sarà come se io stesso venissi al mondo…Dove sono ora l’ansia, il timore, l’insoddisfazione? Io non le sento…so che lui ha scelto me e io scelgo lui…cresceremo insieme…sarà bellissimo… lo scopo nella mia vita...sono io stesso….è come se mi fossi svegliato da un sonno…ora vedo…ora sento… la mia vita è tra le mie braccia e me ne prenderò cura…