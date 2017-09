In genere lo usiamo solo come dolcificante, ma il miele è molto più di questo: è un cibo-medicina, un concentrato di nutrienti indispensabili che rinforzano l’organismo, prevengono i disturbi e migliorano la funzionalità di tutti gli organi. Questo alimento, che era un rimedio portentoso già per gli antichi, è l’alleato di cui hai bisogno soprattutto in questo periodo dell’anno. Sul nuovo numero di Salute Naturale Extra ti spieghiamo come sfruttarne le preziose proprietà a scopo curativo, cosmetico e anche culinario.

Sai riconoscere un prodotto di qualità?

Per mantenere intatte le sue virtù, il miele deve essere di buona qualità: privo di contaminazioni di sostanze nocive, prodotto rispettando determinati standard e conservato adeguatamente. Ecco la guida pratica da seguire per fare gli acquisti giusti.

I dieci alleati della tua salute

Miele di eucalipto contro tosse e mal di gola, di corbezzolo per prevenire le cistiti, di sulla per depurare l’intestino, di lavanda per vincere l’insonnia... esiste un miele giusto contro ogni disturbo! Sul nuovo numero di Salute Naturale Extra ti raccontiamo quali sono i dieci alleati dolci indispensabili per la prevenzione e la salute: scopri da quali piante derivano, quali principi attivi contengono e in quali modi puoi sfruttarli per il benessere di tutti gli organi.

Scopri gli altri prodotti dell’alveare

Non solo miele: la laboriosità delle api ci fornisce anche polline, pappa reale e propoli, tre integratori naturali dal notevole profilo nutrizionale e dotati di proprietà ricostituenti, energizzanti, immunostimolanti e antibiotiche. Scopri come utilizzarli per affrontare la stagione fredda in salute e per rinforzare corpo e mente nei momenti di maggiore bisogno.

Alleato della bellezza

Il miele può diventare un eccellente ingrediente naturale dei tuoi trattamenti cosmetici casalinghi: i suoi principi attivi agiscono infatti anche sulla cute, depurandola, ammorbidendola ed elasticizzandola. Grazie a questo alimento dolce contrasti imperfezioni, secchezza e segni del tempo. Provalo anche sui capelli: è il segreto per una chioma forte e dai riflessi dorati.