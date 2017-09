Capita spesso di sentirci stanchi, nervosi, gonfi: piccoli dolori diffusi in tutto il corpo ci trasmettono una sensazione generale di malessere e ci danno l’impressione di non sintonizzati con il nostro corpo. E’ probabile che queste sensazioni siano provocate da un’infiammazione cronica silente diffusa nell’organismo e che ostacola l’organismo nello svolgere le regolari funzioni fisiologiche. L’infiammazione non va presa alla leggera, infatti sul lungo periodo rappresenta un rischio importante per la nostra salute. Uno stato infiammatorio che si protrae a lungo può determinare cali del sistema immunitario, un invecchiamento precoce delle cellule, ma soprattutto patologie gravi quali ipertensione, diabete, Alzheimer, oltre ad alcune forme tumorali.

Le contromisure da adottare subito!

Esistono alcuni indicatori per capire se nel nostro corpo è in corso un’infiammazione silente: l’alitosi, il grasso addominale, dolori diffusi, amaro in bocca il mattino, sbalzi d’umore. La prima causa dell’infiammazione cronica diffusa è l’alimentazione: i cibi ricchi di grassi saturi, i grassi animali, i fritti, gli zuccheri raffinati sono quelli più pericolosi. Per fortuna esistono rimedi naturali molto efficaci per contrastare tutti gli elementi che favoriscono i processi infiammatori nel corpo e per alleviare subito i focolai infiammatori che ci fanno stare male e che mettono a rischio la nostra salute. Per esempio, rodiola e mirtillo rosso, oltre ad un’alimentazione sana, ricca degli antiossidanti di frutta e verdura, di omega 3.

