Domenica 10 settembre, ore 18.00

Raffaele Morelli

AGELESS E FELICITÀ: RIPROGETTARSI DOPO I 50

Storie ordinarie e straordinarie di cambiamento di vita

Con Laura Astolfi, neuroscienziata, Barbara del Neri, direttrice Marketing Procter & Gamble Sud Europa e direttrice del programma Victoria e Maria Grazia CucinottaLa vita si allunga e ci ha portato a rivedere il concetto di età, a considerarlo in modo più elastico.E da quando si è scoperto che la curva della felicità per alcuni si impenna a U proprio in zona cinquant’anni,sono sempre di più le persone che in quel passaggio critico vogliono e sanno inventarsi una seconda vita.

INGRESSO LIBERO

Il tempo delle Donne

La Triennale di Milano - Teatro dell’Arte

Viale Alemagna 6 - Milano

http://iltempodelledonne.corriere.it/2017/programma/