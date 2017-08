È estate, il periodo consacrato alle vacanze e alla ricerca di qualche giorno di quiete. Ci illudiamo che allontanarci dalla città e dal lavoro ci liberi automaticamente dallo stress e dalle tensioni accumulate, ma non è così. Per rilassarci davvero non serve scappare, ma piuttosto cambiare atteggiamento mentale. E per riuscirci possiamo rivolgerci verso Oriente, come se salissimo sul tappeto volante di Sherazad, la protagonista de "Le mille e una notte", pronti a scoprire nuovi modi di vivere e di concepire l’esistenza. In Medio Oriente troviamo le prime suggestioni. Qui le fiabe si concludono con kan ma kan, che significa “È così e non è così”. È una formula che richiama un finale aperto, dove tutto può ancora accadere e ogni cosa, in un futuro così misterioso e privo di certezze, può andare in un modo… o anche all’esatto opposto. È un approccio totalmente diverso dal nostro, dal rassicurante (e poco credibile) “E vissero tutti felici e contenti”… ma è anche più profondo e autentico. Kan ma kan: e se questo fosse il mantra che ci aiuta a liberarci dallo stress? A volte la tensione sempre più insopportabile nasce proprio dal tentativo di conquistare quel “lieto fine” che abbiamo deciso a priori di dover raggiungere. Così maturiamo progetti da realizzare e ansie conseguenti, modelli da rispettare, illusioni su noi stessi, obiettivi da raggiungere in tempi serrati… una stretta soffocante che difficilmente si allenta con qualche settimana di ferie. A meno di cambiare la nostra prospettiva. Spostandoci ancora più a est, nel pensiero zen di Cina e Giappone troviamo nuove indicazioni sulla strada giusta da seguire. Il pensiero orientale trova il suo cardine nel simbolo dello yin e dello yang, cioè nel perenne gioco dei contrari della vita, ma anche nel silenzio, nell’attesa, nel vuoto mentale. Che siano questi gli ingredienti per riconquistare quel rigenerante stato di benessere mentale, senza più preoccupazioni né tensioni? Non resta che mettersi in viaggio: prendiamo le matite colorate, scegliamo la traccia grafica che ci attira di più e tuffiamoci nell’atmosfera esotica di questi mandala. La saggezza dell’antico Oriente ci aspetta!